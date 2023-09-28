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Общество 28 сентября 2023 09:46

«Партийный десант» проверил ход ремонтных работ на социальных объектах районов Татарстана

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«Партийный десант» проверил ход ремонтных работ на социальных объектах районов Татарстана

Татарстанский «Партийный десант» регионального отделения партии «Единая Россия», в рамках народной программы ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ на объектах социальной сферы в Нижнекамске и Альметьевске, а также в Апастовском и Буинском районах Татарстана.

Депутаты Нижнекамского городского и районного советов побывали в школе №19, где были обновлены учебные блоки и обустроена зона комфорта в библиотеке. В гимназии №2 имени Баки Урманче «Партийный десант» осмотрел обновленные спортивный и актовый залы, бассейн, столовую и классы.

Кроме того, депутаты проконтролировали итоги капитального ремонта в школах №10 и 7. А в школе №21 им показали специальные кабинеты для «мужественных» детей, обновленные коридоры, классы и санузлы. Все работы были выполнены с соблюдением сроков.

В Альметьевске рабочая группа в составе руководителя фракции партии «Единая Россия» в городском совете Николая Бочкарева, исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Лилии Миннехановой и представителей исполкома и Управления образования посетила гимназию №1 имени Фахретдина, где учатся более 1000 школьников.

Здесь были отремонтированы классные комнаты, потолки, полы, окна, двери. Закуплены 500 парт и 1000 стульев, новые доски, интерактивные панели и проекторы. В спортзале установлен утепленный потолок, новая система вентиляции и пол со специальным спортивным покрытием.

Секретарь Апастовского отделения партии «Единая Россия», глава района Айрат Зиганшин осмотрел строительство нового общежития аграрного колледжа, рассчитанного на 80 мест. В нем предусмотрены отдельные спальни и столовая. Также в проекте — актовый зал на 63 места. Всего на строительство предусмотрено потратить 190 млн рублей. До конца 2023 года планируется возвести стены и кровлю здания.

В Буинском районе секретарь местного отделения партии, глава района Ранис Камартдинов уже повторно осмотрел школу искусств, многоквартирный дом и Дом культуры — театр. «В школе искусств отметил небольшие недочеты, поручил оперативно устранить. Также осмотрел строящийся 40-квартирный дом. Уже поднимают пятый этаж, устанавливают окна. Сдачи объекта ждем в конце года. Близится к завершению и долгожданный обновленный Дом культуры — театр. Сейчас здесь идут последние приготовления перед открытием», — отметил Ранис Камартдинов.

В свою очередь депутат Совета Березнякского сельского поселения Кукморского района Рустам Шарипов посетил строительство нового клуба в деревне Камышлы. Ремонт объекта включен в народную программу партии в 2023 году. Здание возведено под крышу, сейчас тут идут отделочные работы. Депутат во время обхода убедился, что все процессы выполняются в срок.

#ремонт школ
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