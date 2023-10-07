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«Партийный десант» принял участие в открытии библиотек и завода
Татарстанский «Партийный десант» регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках народной программы ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ в Балтасинском, Кайбицком, Мамадышском, Нижнекамском и Тетюшском районах. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения партии.
В частности, в селе Кляшево Тетюшского района открылась модульная библиотека. Ленточку перерезали депутаты районного Совета во главе с секретарем местного отделения Рамисом Сафиулловым и председателем Cовета муниципальных образований РТ Экзамом Губайдуллиным. Библиотека возведена по федеральному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» (как и другие нацпроекты, его инициировал Президент РФ Владимир Путин).
В учреждение культуры поступило 1923 экземпляра новых книг. Здесь появилось новейшее мультимедийное оборудование (включая очки VR-реальности), проведен высокоскоростной интернет, оборудована краеведческая зона. Пространство библиотеки доступно для взрослых и детей, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновленную библиотеку открыли и в селе Шереметьевка Нижнекамского района. В рамках народной программы было получено много наказов по реконструкции одной из старейших в Татарстане библиотек. Ход работ инспектировали депутаты Нижнекамского городского Совета совместно с депутатом местного поселения Владиславом Никишиным. Из федерального бюджета на модернизацию было выделено 5 млн рублей. Библиотека должна стать центром притяжения для всего села, подчеркнул замглавы района Александр Умников.
Здесь заменили полы, обновили потолки и стены, установили новые светильники, приобрели оборудование для прослушивания аудиокниг и очки дополненной реальности, открыли зону для кукольного театра, площадку с настольными играми, зал для чтения. Рядом с библиотекой, возле озера, которое в ближайшее время благоустроят, планируется сделать открытое пространство для чтения. Сотрудники Национальной библиотеки РТ передали коллегам книги.
В Мамадыше глава Мамадышского района Анатолий Иванов, руководитель исполкома района Олег Павлов, представители предприятия и жители города приняли участие в открытии нового завода — компания «Техноком» запустила линию по производству стальных труб повышенной прочности. Цех находится на территории одного из трех промышленных парков города — «Сельхозтехники».
На предприятии трудоустроят до 40 человек. Тут установлено современное оборудование из Китая, изделия будут производиться путем холодной прокатки. Предполагается выпускать до 60 тонн труб в год для нужд авиастроения, пищевой промышленности, кораблестроения и иных отраслей. «Мы очень рады, что на территории Мамадыша появилось такое важное и нужное производство. Вы создаете новые рабочие места <…>», — сказал Анатолий Иванов.
В Балтасинском районе секретарь местного отделения Рамиль Нутфуллин осмотрел капитально отремонтированный филиал Арского агропромышленного колледжа в селе Нурма. Работы проведены по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Проект разработал «Татинвестгражданпроект».
В учебном корпусе №1 реконструирован столовая, обновлены классы и рабочие помещения, в учебном корпусе №2 появится общежитие на 40 мест. Благоустроена территория вокруг здания, созданы спортплощадки для волейбола и баскетбола. Также установлен индивидуальный тепловой пункт, приобретены оборудование, мебель и инвентарь.
Кроме того, Рамиль Нутфуллин встретился с руководителем организации «Стройсервис» Наилем Сафиуллиным. Компания возвела школу-детский сад для жителей деревни Алан. Новый комплекс посещает 41 ребенок.
В Кайбицком районе руководитель депутатской группы партии «Единая Россия» в Совете Ульянковского сельского поселения Фарида Сундурова и секретарь первичного отделения, глава поселения Евгения Стерякова осмотрели дорогу до деревни Победа, участок которой длиной более двух километров отремонтирован в рамках республиканской программы.
Эту дорогу местные жители ждали очень давно, поэтому был организован постоянный контроль за качеством строительства. По этой же программе ведется строительство щебеночной дороги до поселка Воскресенский.
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