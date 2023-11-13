Партийный десант ознакомился с объектами народной программы в Татарстане

Фото: © пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Партийный десант, состоящий из представителей «Единой России», продолжает контролировать ход работ по социально значимым объектам, которые строят или ремонтируют в рамках народной программы. Представители партии ознакомились с ходом работ на объектах в Буинске, Черемшанском, Актанышском и Муслюмовском районах Татарстана.

В Буинске появится парк со светодинамическим фонтаном

Так, в Буинске партдесант под управлением секретаря Буинского местного отделения «Единой России», главы района Раниса Камартдинова осмотрел сразу несколько объектов строительства. Рабочая группа оценила ход работ по благоустройству центрального городского парка.

Территорию обустроят с учетом основных пешеходных потоков и функций прилегающих зданий, проведут комфортное зонирование. На площади появятся светодинамический фонтан, теневые навесы, скамейки и зеленые насаждения. Также откроют пешеходный променад с зонами отдыха, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Также десант посетил пляж на реке Карла, где сейчас идет активная подготовка к благоустройству, проводится расчистка территории. Водный объект появится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Будущий пляж сможет вместить около тысячи отдыхающих.

Проверяющие также осмотрели в Буинске здание строящейся детской школы искусств, которое расположится на улице Ленина. Работы планируется завершить к концу ноября. В настоящее время проходит оформление входной группы. Брусчатка и асфальт на прилегающей территории уже уложены. Для школы закуплены необходимое оборудование и мебель. Всего на реализацию проекта выделено 236 млн рублей.

Рабочая группа побывала и в многоквартирном доме на улице Молодежная. Здесь завершаются отделочные работы и благоустройство территории. Планируется, что уже в конце этого года 40 семей отпразднуют новоселье.

В конце года в селе Утыз Имян откроется новый ФАП

В Черемшанском районе РТ партийный десант местного отделения проверил ход строительства нового модульного ФАПа в селе Утыз Имян. В этот раз на объекте побывала рабочая группа под управлением главы Новокадеевского сельского поселения Минграя Аминова.

Он рассказал, что открытие ФАПа по программе «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение» запланировано на конец этого года. Новый ФАП оснащен современным медоборудованием, системами горячего и холодного водоснабжения, а также интернетом и системой видеонаблюдения. Медпункт полностью оборудован для удобства маломобильных групп населения.

В Актанышную ЦРБ по нацпроекту завезли медоборудование почти на 6 млн рублей

Для контроля над исполнением народной программы Актанышскую центральную районную больницу вместе с партийным десантом посетил депутат районного совета, единорос Айдар Хаев. В рамках национального проекта «Здравоохранение» обновляется материально-техническая база медучреждения. Только в этом году в больницу завезли медицинское оборудование на сумму 5 млн 580 тысяч рублей.

В 2021 году в больнице оборудовали кабинет компьютерной томографии. На сегодня его услугами воспользовались уже около двух тысяч пациентов. В 2022 году в учреждении установлен аппарат маммографии. В текущем году привезли мобильные аппараты УЗИ и рентгена.

В Муслюмовском районе строится 7 домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в Нижнетабынском сельском поселении Муслюмовского района начались работы по водоотведению в частные дома на улицах Кооперативная и Тукая. На социально важном объекте побывал партдесант под руководством главы поселения Рустама Кияметдинова.

Программа рассчитана на два года. Работы начались в минувшем сентябре, финансирование составляет 30 млн рублей. В настоящее время реализовали 15 млн рублей: специалисты переложили 2,8 км труб, построили две скважины и одну башню. Работы должны завершиться в течение месяца.

Рабочая группа под руководством главы Тимершикского сельского поселения Айдара Хазиева и главы Корсабашского сельского поселения Айзата Гимадиева оценила ход строительства домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Программа реализуется в Татарстане с 2020 года. Проект предусматривает, в частности, создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие кадрового потенциала, создание и развитие инфраструктуры и т.д.

Сегодня в Тимершикском сельском поселении по данной программе строят пять таких домов. В Корсабашском сельском поселении возводят два дома. Все работы выполняются в соответствии с графиком.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.