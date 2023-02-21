«Партийный десант»: от молодежного центра до ветеринарного техникума

Депутаты партии «Единая Россия» продолжают обследовать строящиеся социально значимые объекты, а также объекты, на которых производится ремонтные работы и благоустройство в рамках Народной программы партии.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», секретарь Буинского отделения партии, глава района Ранис Камартдинов каждую неделю инспектирует совместно со строителями объекты строительства и капитального ремонта в районе, обсуждает с подрядчиками текущие вопросы. На этой неделе посетили будущий Молодежный центр, районный Дом культуры и Буинский ветеринарный техникум.

Так, в строящихся Молодежном центре и Доме культуры работы идут по графику, последний уже завершен на 65%. Там идёт наружная облицовка стен, продолжается и внутренняя отделка. В ветеринарном техникуме идет капремонт, по завершению которого студенты увидят обновленную столовую.

Тем временем в Кукморе депутат Горсовета, глава Кукморского района Сергей Димитриев, посетил Гимназию имени Шакирова в селе Большой Сардек. Гимназия включена в Народную программу партии в 2022 году. Ремонт ведется согласно графику.

К слову, ремонтные работы начались и в Мамадышском районе: там капремонт затронул две сельские школы. Ожидается, что ученики войдут в обновленные учебные заведения уже в начале следующего учебного года.

Тем временем «Партийный десант» продолжает работу и в Нурлатском районе. В рамках Народной программы, члены партии «Единая Россия» посетили ремонтные работы многоквартирных домов и строительство станции очистки воды

Во главе с секретарем местного отделения партии, главой района Алмазом Ахметшиным они оценили очередной этап строительства станции очистки воды. Партийный десант посетил объект, обсудил с подрядчиками текущие вопросы.

На сегодняшний день на Чулпановском месторождении пробурено 4 скважины, построен резервуар для воды, идет строительство перекачивающей станции у населенного пункта Аксумла, очистных сооружений.

Строительство нового водовода рассчитано на три года, но как отметил глава района, прикладываются все возможности для скорейшего завершения работ и пуска воды нурлатцам.

По словам депутата совета города Линара Маняпова, качество и темпы работы в 10 выбранных для ремонта домов оцениваются положительно, процесс контролируется несколькими сторонами. Он выразил убеждение, что и жители останутся довольны ремонтом.