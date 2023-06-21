«Партийный десант» осмотрел строительные объекты в Нижнекамске и Балтасинском районе

Фото: татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

В рамках проекта «Партийный десант» активисты татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» посетили строящиеся объекты в Нижнекамске и Балтасинском районе, и проконтролировали ход работ.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин совместно с секретарем местного отделения «Единой России» осмотрели спортивный зал «Факел», который капитально ремонтируется по народной программе партии. В дальнейшем на базе «Факела» планируют создать центральный зал спортивной и национальной борьбы. Кроме этого, после ремонта, появится возможность проведения соревнований федерального уровня.

«Основные работы практически выполнены, к первому сентября работы должны быть завершены. Помимо обновленного здания, спортсмены получат новое оборудование и тренажеры», – отметил Рамиль Муллин. Он обратил особое внимание на дизайнерские решения в оформлении фасада и внутренней отделки здания.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин ознакомился с ходом работ на кирпичном заводе, который восстанавливают в деревне Нижняя Ушма.

«К работе привлечены 53 человека. Желаю, чтобы на заводе создавались новые рабочие места и велась успешная деятельность», – подчеркнул Рамиль Нутфуллин.

Одна из главных задач партии «Единая Россия» – наладить контроль хода реализации народной программы. Эту цель должен выполнить «Партийный десант». По всей России местные отделения партии организуют контрольные группы, которые, выезжая на объекты, входящие в народную программу, контролируют ход строительных работ и их приемку.