Партийный десант оценил ход реализации народной программы в районах Татарстана

Фото: tatarstan.er.ru

В Набережных Челнах и районах Татарстана прошли инспекции по социальным объектам в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте партии.

Партийный десант под руководством секретаря местного отделения «Единой России», мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, проверил ремонтные работы на проспекте Яшьлек.

«На местном проезде изменили организацию движения — для удобства автомобилистов и автобусов расширили проезжую часть, согласовали с Госавтоинспекцией двустороннее движение», — рассказал заместитель директора подрядной организации «Волга-Автодор» Руслан Хакимов.

Фото: tatarstan.er.ru

Монолитные бордюры уже установлены, в ближайшее время будет уложен верхний слой асфальта. Также предусмотрено обустройство новых пешеходных тротуаров шириной 3 метра, велосипедных дорожек шириной 2 метра и новых разворотов, более удобных для автомобилистов.

По словам Наиля Магдеева, благодаря выделенным средствам от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, работы ведутся в полном объеме и на высоком уровне:

«Все делается для людей — пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Большое спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову - за выделение серьезных финансовых ресурсов на столь важные проекты».

На сегодня выполнено 70% от общего объема капитального ремонта. Сдать объект планируют к середине августа.

Фото: tatarstan.er.ru

Партийный десант в Кукморском районе под руководством секретаря Кукморского местного отделения партии, главы района Сергея Димитриева, депутатов Совета Кукморского муниципального района Рамиля Маликова и Фанзиля Бариева проконтролировал капитальный ремонт сельского клуба в селе Балыклы, который не обновлялся с 1989 года.

Сегодня в районе проживают 450 человек. В обновленном здании появится современная отделка, новая мебель, водоснабжение и канализация. Также заменят электропроводку и систему отопления, перекроют крышу, обновят фасад. В клубе планируется открыть кружки по пению, танцам и другим направлениям. Этот объект также включён в народную программу «Единой России».

Фото: tatarstan.er.ru

В Кайбицком районе завершился капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Шушерма. Там заменили полы, обновили стены и окна, а также потолки.

Медпункт оснащён новым оборудованием и доступен для маломобильных граждан, что позволяет сельчанам получать качественную медпомощь без поездок в центральную больницу.

Работы велись в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы партии «Единая Россия».