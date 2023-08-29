Партийный десант оценил отремонтированную по народной программе казанскую школу

Фото: © пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Партийный десант «Единой России» накануне оценил качество работ по капитальному ремонту, который провели по народной программе в школе №82 им. Р.Г. Хасановой Приволжского района Казани.

Отремонтированное здание осмотрели депутат Госсовета, исполнительный секретарь Казанского отделения партии «Единая Россия» Ольга Воронова и ректор КНИТУ Юрий Казаков.

Директор школы Эльмира Скобелкина показала гостям отремонтированное здание. Она отметила, что ремонта в учебном заведении ждали с нетерпением. Она сообщила, что в настоящее время в учреждении работают 46 педагогов и обучаются 602 ребенка, в том числе и воспитанники детского дома.

Здание школы построено в 1936 году. Капитальный ремонт здесь проводится впервые. До этого ремонтные работы в школе проводились лишь дважды: в 2015 году была полностью обновлена кровля, а в 2021 – отремонтирована столовая. Всего на ремонт здания в текущем году выделено 120 млн рублей, на закупку нового оборудования – 15 млн рублей. В ходе капитального ремонта отремонтированы все кабинеты, коридоры, заменена электрика, системы отопления и водоснабжения, а также полностью обновлен спортивный зал.

Юрий Казаков особое внимание уделил обновленным кабинетам химии и физики, а также обсудил дальнейшие перспективы развития в школе кружков по этим предметам с профильными преподавателями.

Ольга Воронова отметила, что школа хорошо подготовлена к учебному году. Более того, удалось решить вопрос пришкольной территории, которая не была включена в изначальный план капремонта, хотя также нуждалась в обновлении.

«Капитальный ремонт – это не только улучшение внешнего вида здания, но и повышение качества образования. Школа стала более современной и удобной для учеников и учителей. В 2023 году благодаря народной программе партии «Единая Россия» в Казани отремонтировано или построено 25 социальных объектов, 16 из которых – образовательные учреждения. На протяжении всех ремонтно-строительных работ мы с коллегами регулярно проводим выездные мониторинги. В данной школе в течение ремонта долгое время не был решен вопрос с асфальтовым покрытием и благоустройством территории, так как изначально был запланирован только ремонт здания. Сейчас благодаря усилиям секретаря Казанского местного отделения партии, мэра города Ильсура Метшина вопрос удалось решить: уложен новый асфальт и благоустроена территория вокруг школы, а силами нашей команды казанцев-единороссов во дворе появятся красивые цветочные клумбы», – рассказала Ольга Воронова.

В школе также состоялось вручение портфелей с комплектами школьных принадлежностей в рамках Всероссийской акции «Помоги собраться в школу», сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России». Ольга Воронова вручила ребятам из малообеспеченных и многодетных семей ранцы, тетради, альбомы, краски и другие необходимые для учебы принадлежности.

