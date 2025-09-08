Партийный десант «Единой России» проверил ход благоустройства казанских дворов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Партийный десант «Единой России» в составе депутата Госсовета Татарстана, заместителя председателя Комитета по социальной политике Ольги Вороновой, председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрея Егорова, заместителя главы Вахитовского и Приволжского районов Казани Ильназа Сибгатова, а также представителей управляющей компании и подрядчиков ознакомился с ходом благоустройства дворовых территорий 11-го микрорайона столицы республики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Работы проводятся в рамках программы «Наш двор». Во дворах уже обновлены тротуары, установлены детские и спортивные площадки.

Ильназ Сибгатов сообщил, что комиссия осмотрела территорию на пересечении улиц Завойского, Фучика и Кул Гали, где по программе благоустроено пространство возле 15 домов. По его словам, здесь появились новые опоры освещения, дополнительные парковочные места, 11 спортивных и 12 детских площадок.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Во дворе дома по адресу Кул Гали, 9/95 силами управляющей компании построили новую футбольную площадку, а в трех детских садах обустроили тротуары.

Жители микрорайона также поделились впечатлениями от преобразований. По словам Марины Зиннатуллиной, программа «Наш двор» стала настоящим прорывом: дома постройки 1980-х годов были в запущенном состоянии, а теперь заметно преображаются, что радует и детей, и пожилых людей.

Она отметила, что дети получили возможность безопасно играть и заниматься на свежем воздухе, а сами жильцы выражают благодарность руководству республики, города, районной администрации и управляющей компании. По ее словам, благодаря благоустройству во дворах начали проводить праздники, что способствует сплочению жителей.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Самым юным участником партийного десанта стал Радмир Тазов, проживающий во дворе, где работы пока не завершены. Он рассказал, что раньше двор был старым и грязным, поэтому приходилось ходить играть в другие места. Теперь, по его словам, дети проводят время только здесь, а сам он особенно ждет появления новой спортивной площадки.

Заместитель главы района уточнил, что за пять лет реализации программы «Наш двор» в Вахитовском и Приволжском районах Казани благоустроили более 453 дворовых территорий, включающих 701 многоквартирный дом. Здесь установили новые детские и спортивные площадки, зоны для сбора ТБО, опоры освещения и лавочки. На 2026 год запланировано благоустройство еще 113 дворовых территорий, что затронет 156 многоквартирных домов.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раиса РТ). Инициатива исходила от партии «Единая Россия», которая обсудила с жителями стандарты обустройства дворов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Андрей Егоров напомнил, что за время существования программы в республике было благоустроено 5174 двора, причем более половины – в Казани. По его словам, к завершению программы планируется отремонтировать порядка 7-8 тысяч дворов, а ее охват составит более 2 миллионов жителей. Депутат подчеркнул, что программа является масштабной и имеет огромное значение для республики.

Ольга Воронова добавила, что для партии «Единая Россия» тема благоустройства имеет приоритетное значение. Она напомнила, что начиналась работа с программы обновления общественных территорий десять лет назад, когда начали приводить в порядок парки, скверы и набережные. По ее словам, результаты впечатляют, а «Наш двор», реализующийся уже шестой год, стал логичным продолжением этой работы.

Депутат отметила, что самым главным показателем успешности программы являются отзывы жителей. По ее словам, люди благодарят руководство республики, мэрию, депутатов и общественников за то, что благоустройство затронуло все районы Казани и других городов Татарстана. Она подчеркнула, что проект включен в федеральный партийный проект «Городская среда» и народную программу «Единой России».

Воронова также сообщила, что параллельно с программой благоустройства дворов под руководством Раиса Татарстана началась реализация новой инициативы, связанной с обновлением коммунальных сетей. По ее словам, вопросы ЖКХ являются одними из самых чувствительных для жителей, и руководство республики совместно с населением и органами власти работает над их решением.