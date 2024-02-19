Партийный десант «Единой России» проверил три социальных объекта в районах Татарстана

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Партийный десант Иатарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» проинспектировал объекты народной программы в Альметьевском, Актанышском и Новошешминском районах Татарстана

Партийный десант, который возглавила секретарь первичного отделения партии и глава Ямашинского сельского поселения Анна Андревкина, проверил качество ремонта Дома культуры в селе Ямаши Альметьевского района. Работы здесь уже завершаются.

«Все работы выполнены в срок. Первого апреля наш обновленный сельский Дом культуры распахнет свои двери для гостей. Надеюсь, он на долгие годы станет настоящим центром поселка. Жители смогут собираться здесь, чтобы решать насущные проблемы, проводить культурно-развлекательные мероприятия», — рассказала Анна Андревкина.

Решение об обновлении сельского Дома культуры, который в прошлом году пребывал в неудовлетворительном состоянии, было принято во время проведения схода граждан с участием секретаря местного отделения партии, главы района Тимура Нагуманова. Ремонт объекта культуры включили в народную программу «Единой России». Из бюджета поселения на ремонт выделили 550 тыс. рублей и получили грантовую поддержку в размере 5 млн.

Дом культуры построили в 2002 году. Через пять лет после открытия начала протекать крыша. Несмотря на ремонтные работы, которые проводились здесь регулярно, полностью с протечками справиться не удалось. Из-за дефектов в кровле пострадали несколько помещений и сценические костюмы. В ходе ремонта в здании обновили потолки, стены и полы. А также установили современную сантехнику и заменили радиаторы отопления.

Сегодня в ДК занимаются девять творческих коллективов, которые объединяют более 300 человек.

В Актанышском районе десант под руководством секретаря Татарско-Ямалинского первичного отделения партии Дамира Валиева осмотрел новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Татарские Ямалы. Объект был построен по народной программе партии.

В новом ФАПе есть место для ожидания и приема, раздевалка для пациентов. Открыт кабинет фельдшера-акушерки, а также процедурный, смотровой и прививочный кабинеты. Медучреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Это электрокардиограф, стерилизатор, анализатор крови для измерения уровня глюкозы, холестерина и гемоглобина, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор кислорода и пульсоксиметр.

ФАП будет обслуживать более 400 человек, в том числе 172 пенсионеров и 45 детей в возрасте до 17 лет. На строительство было выделено около 9 млн рублей. В ближайшее время специалисты начнут принимать первых пациентов.

В селе Чувашская Чебоксарка Новошешминского района в этом году открылся детский сад, обновленный по народной программе «Единой России».

Здание дошкольного учреждения обветшало и требовало капитального ремонта. Благодаря решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова было выделено 7,5 млн рублей на масштабную модернизацию.

В помещениях установили новые перегородки, подвесные потолки и теплые полы. Выполнили электромонтажные, штукатурно-малярные и сантехнические работы.

Вместе с секретарем местного отделения партии, главой района Вячеславом Козловым на объекте побывал и заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Большое внимание в этом детском саду уделяется приобщению детей к культуре чувашского народа.

«Знакомство с обычаями, обрядами, традициями, устным народным творчеством происходит через их обыгрывание в различных бытовых ситуациях, в обрядовых сценах и участие в различных конкурсах. Малыши учатся свободно говорить, мыслить, рассуждать на родном чувашском языке», — рассказала начальник отдела образования Анна Бутина.

Гости осмотрели помещения детсада и пообщались с воспитанниками.

«Каждый язык отражает особенности истории и менталитета народа, который им владеет. Необходимо сохранять связь между поколениями, учиться понимать и уважать друг друга», — отметил важность изучения родных языков Юрий Камалтынов.