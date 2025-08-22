Партийный десант «Единой России» проверил школы Татарстана перед новым учебным годом

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Партийный десант посетил объекты образования, которые ремонтируются или строятся в рамках народной программы «Единой России» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В Кукморском районе готовится к открытию школа после капитального ремонта. Масштабная реконструкция развернулась в двухэтажном здании площадью 1600 квадратных метров. Школа, впервые принявшая учеников 1 сентября 2000 года, преобразилась полностью: заменены двери, окна, полы, потолки и стены.

Обновлены все инженерные сети – электричество, водоснабжение, канализация, отопление. Установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

На обоих этажах оборудованы дополнительные кабинеты, игровая зона и тренажерный зал. Для занятий спортом созданы современные раздевалки и душевые кабины, отдельно для девочек и мальчиков. Изменилась и входная группа. Территорию благоустроили: создана зеленая зона, уложена брусчатка, заасфальтированы подъездные дорожки к столовой и самой деревне, предусмотрена парковка.

Ход работ оценил партийный десант под руководством секретаря местного отделения партии и главы района Сергея Димитриева. Он отметил важность продолжения ремонта в установленном порядке и дал строителям соответствующие поручения. В школу уже поступила мебель и оборудование: шкафы, стеллажи, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, парты и стулья.

В кабинеты химии и биологии начали поступать специализированные лабораторные комплексы. Сейчас в школе учатся 83 ребенка из деревень Псяк, Люга, Арпаяз, Асан-Елга и Кукмора. Дети доставляются автобусом, а в этом году в первый класс пойдут еще 7 учеников.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Ранее, в начале августа, в Кукморе открылся новый корпус средней школы №3, на открытии которого присутствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В Нурлате возводится новый корпус школы №8, который будет использоваться как спортзал. С ходом строительства ознакомился секретарь местного отделения партии и глава района Дамир Ишкинеев. Новый корпус будет соединен с основным зданием теплыми переходами. Проект предусматривает трехэтажное здание с большими окнами, фасадом из керамогранита и специальным линолеумным покрытием в спортзале.

Также будут оборудованы санузлы, душевые и раздевалки. Общая площадь корпуса с переходами и пандусами составит 1269 квадратных метров. Школа расположена в микрорайоне железнодорожников, и местные жители с нетерпением ждут открытия объекта.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В деревне Чернышевка Высокогорского района после капитального ремонта открылась школа имени Михаила Скрементова. В церемонии приняли участие депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин и глава района Равиль Хисамутдинов.

Это уже второе образовательное учреждение, открытое в этом сельском поселении за последние два года. В 2023 году здесь появилась новая школа имени Боратынского. Здание нынешней школы было построено в 1989 году и капитально ремонтировалось впервые. Модернизация стала необходимой из-за роста числа семей с детьми в Чернышевке, Каймарах и Шушарах, где активно развивается жилищное строительство.

После обновления школа получила 15 кабинетов, две мастерские, комнату продленного дня, новую столовую и отдельный актовый зал. В спортзале оборудованы раздевалки и душевые, библиотека пополнилась новым книжным фондом. Благоустроена и территория вокруг учреждения. Школа названа в честь Михаила Скрементова – уроженца деревни Каймары, полного кавалера ордена Славы.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В Набережных Челнах партийный десант посетил семь школ города, где проверил школьные столовые после ремонта. Первой точкой стала школа №60. Директор учреждения Оксана Шевченко отметила, что благодаря новому оборудованию, удобной мебели и современному дизайну в столовой стало светло и уютно, и теперь дети будут питаться с удовольствием.

Высоко преобразования оценили и депутаты. Андрей Елантьев подчеркнул, что особенно радует возможность ребят питаться в такой современной столовой, выразив благодарность мэру Наилю Магдееву и руководству республики за внимание к школьной инфраструктуре.

В рамках мониторинга депутаты посетили школы №7, 8, 19, 25, 27 и 34, где также появились новые плиты, холодильники, вытяжки, современная посуда и яркий дизайн. По словам заместителя главы города и руководителя фракции «Единой России» в Горсовете Ирины Сагидуллиной, с 2020 года в Челнах обновлена уже 31 школьная столовая, а к 1 сентября еще семь будут готовы принять учеников в новом формате. Работы выполняются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В Казани представители партии также проверили ход ремонта школ. Депутат городской Думы Александр Беляков посетил школу №130 имени Героя России майора С.А. Ашихмина. Он осмотрел инженерные системы, фасад и внутренние работы, которые выполнены на 80%. Особое внимание уделили библиотеке и актовому залу, где устанавливается новая мебель.

Обсуждались и текущие задачи: завершение монтажа входной группы, установка навигации, видеонаблюдения и оборудования для безопасности. Администрация школы обратилась за поддержкой в вопросах оснащения медпункта и улучшения интернет-связи. Эти вопросы депутат взял на контроль.

Беляков выразил уверенность, что к началу учебного года школа встретит учеников в обновленном виде, подчеркнув, что создание комфортных условий для детей – главная задача общества.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В Ново-Савиновском районе Казани прошел десант по линии партийного проекта «Безопасные дороги». Участники осмотрели территории возле школ №132 и №103. В проверке участвовали депутат Марсель Шарапов, представители органов образования и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Особое внимание уделили разметке, дорожным знакам, освещению, ограждениям и искусственным неровностям у школ. По итогам проверки отмечено, что территории в целом соответствуют стандартам. Марсель Шарапов заявил, что сохранение жизни и здоровья детей остается приоритетом, а выявленные вопросы будут системно анализироваться и решаться.

Любовь Ананьичева из ГБУ подчеркнула, что контроль за безопасностью будет продолжен, чтобы все переходы у школ и садов полностью соответствовали нормативам.