Партийный десант «Единой России» посетил стройки соцобъектов в трех районах Татарстана

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Партийный десант Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» продолжает инспектировать социально значимые объекты Татарстана.

В Тетюшском районе участники под руководством секретаря местного отделения «Единой России», главы района Рамиса Сафиуллова оценили ход строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Богдашкино. Работы проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

В ФАП разместятся процедурный, фельдшерский и акушерский кабинеты, место ожидания для пациентов, санитарная и хозяйственная комнаты. Вход сделают доступным для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов на креслах-колясках. В рамках народной программы новые фельдшерско-акушерские пункты уже появились в Беденьгинском, Бакрчинском, Бессоновском, Большеатрясском, Жуковском и других сельских поселениях муниципалитета.

Альметьевский партдесант, в который вошли исполнительный секретарь местного отделения партии Лилия Миннеханова, руководитель фракции «Единая Россия» в совете района Николай Бочкарев и активисты-молодогвардейцы, проинспектировал стройплощадку крытого футбольного манежа, который находится на территории школы №3. Работы здесь идут в рамках народной программы и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Ожидается, что здесь появятся два сооружения: футбольный манеж и блочно-модульное здание.

«В Альметьевске сегодня культивируются более 50 видов спорта, созданы максимально комфортные условия не только для молодежи, но и людей старшего возраста. С большим эффектом используются общественные пространства, включая дворовые территории. Развиваются и профессиональный, и массовый спорт. Многофункциональный крытый футбольный манеж, строительство которого мы держим на контроле, станет большим подарком для всего населения нефтеграда», — отметил Николай Бочкарев.

В Бугульминском районе глава Восточного сельского поселения Валерий Тимофеев и депутат местного самоуправления Олег Бебиков провели осмотр отремонтированного в рамках народной программы почтового отделения поселка Восточный.

Строители обновили в нем напольные покрытия, заменили инженерное оборудование: электрику, водоснабжение, отопление, систему кондиционирования. А в клиентском зале появилась удобная мебель и витрины с товарами. Открытия здания очень ждали местные жители — это более 650 человек.

Также продолжается реконструкция Бугульминской центральной районной больницы. Медучреждение осмотрели секретарь местного отделения партии, глава района Линар Закиров, члены депутатской группы в Совете города Александр Иванов и Андрей Шинкаров.

Масштабные работы стартовали здесь в 2022 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В 2022 году в ЦРБ выполнили демонтажные работы, усилили фундамент. Также рабочие заменили окна, кровлю, инженерные сети. На этот год запланированы монтаж лифтового оборудования, кондиционеров, сантехники, проведение пусконаладочных работ систем вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Общая площадь ремонта составит 4109 кв. метров. Реконструкция ведется по народной программе «Единой России».