Партийный десант «Единой России» продолжает инспектировать социальные объекты Татарстана

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Партийный десант Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» продолжает инспектировать социально важные объекты Татарстана.

В Ютазинском районе партдесант во главе с депутатом фракции «Единая Россия» в Совете района Гульназ Кубашевой ознакомился с работой ФАП села Абсалямово и оценил уровень обслуживания населения. Пункт открылся в августе прошлого года — всего на строительство и оснащение медучреждения из регионального бюджета было выделено более 10 млн рублей. Работы велись в рамках народной программы партии и национального проекта «Здравоохранение». В ФАПе есть всё необходимое для осмотра и оказания медицинской помощи пациентам. Здесь обслуживают 683 человек, в том числе 138 детей.

«Посещение социальных объектов, построенных по народной программе, должно носить постоянный характер. Важно не только построить ФАП, но и проконтролировать его работу», — подчеркнула Гульназ Кубашева.

В Лениногорском районе партдесант в составе депутата фракции «Единая Россия» в Совете района Геннадия Пантюхина и главы Зеленорощинского сельского поселения Артемия Потапова посетил образовательный центр «Точка роста», организованный на базе Зеленорощинской школы имени Горького. Центр создали в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Его задача — увеличить охват обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности с использованием современного оборудования. В учреждении отремонтировали кабинеты химии, биологии, физики. К услугам учеников — робот-манипулятор и Lego-робот. Кабинет химии оснащен цифровой лабораторией и комплектом химических реактивов.

«Обновление кабинетов по федеральной программе „Точка роста“ — для нас большой подарок, о котором мы могли только мечтать», — рассказала директор Зеленорощинской школы Анна Анисахарова. Модернизация образовательного учреждения проходила в рамках народной программы партии.

В Сабинском районе в открытии нового межрайонного гериатрического отделения на базе Шеморданской участковой больницы приняли участие глава и депутат Шеморданского сельского поселения, секретарь Шеморданского первичного отделения партии Альберт Валиев, главный врач Сабинской ЦРБ Марат Юсупов. Основным направлением работы отделения станет реабилитация и лечение лиц возраста 65+. Отделение оснащено водолечебницей, отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектовано необходимыми медицинским оборудованием. Сегодня в Сабинском районе проживает 8071 человек старше 65 лет. Среди них есть и те, кто перешагнул рубеж в 90, 95 и даже 100 лет. Гериатрическое отделение принимает пожилых жителей Сабинского, Тюлячинского, Кукморского и Балтасинского районов. Отделение также открыто в рамках народной программы «Единой России».

Партийный десант во главе с мэром, секретарем Казанского местного отделения «Единой России» Ильсуром Метшиным в Советском районе столицы Татарстана посетил вторую в городе учебно-тренировочную квартиру для детей с ментальными нарушениями, которая открылась в тестовом режиме осенью минувшего года.

«Спасибо главе администрации Советского района Роману Фатхутдинову за то, что в районе начала работу уже вторая учебно-тренировочная квартира. Еще одно такое пространство в скором времени откроется в Кировском районе. Необходимо, чтобы в каждом районе были такие квартиры — в помощь родителям и детям с ментальными нарушениями», — отметил Ильсур Метшин.

Согласно принятому ранее решению мэра подобные учреждения должны быть в каждом районе Казани — об этом на встречах с ним просили родители особенных детей. Так, учебно-тренировочная квартира для детей с РАС на улице Минская стала уже второй в городе, первая появилась на улице Закиева в 2022 году. Третью квартиру планируется открыть в поселке Юдино. Повышение качества жизни людей с ОВЗ — один из приоритетов народной программы «Единой России».

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.