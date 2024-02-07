Партийный десант «Единой России» осмотрел объекты народной программы в Татарстане

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии " Единая Россия"

Партийный десант «Единой России» посетил объекты народной программы в Верхнеуслонском районе Татарстана. Так, капитально отремонтированную столовую Татарско-Бурнашевской общеобразовательной школы осмотрели депутаты фракции в Совете Верхнеуслонского района Сергей Осянин и Сергей Бурукин.

«Дети проводят в школе большую часть времени, значит, у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание», — заявил Сергей Осянин.

Также депутаты побывали в центре «Точка роста», который действует в школе с 2023 года. Для работы подразделения поступило новое оборудование: цифровые лаборатории, ноутбуки, микроскоп и образовательный робототехнический набор.

Глобальное обновление школы стало возможным благодаря народной программе «Единой России». Сегодня здесь учатся 76 детей, работают 17 учителей.

В Черемшанском районе партийный десант под руководством секретаря местного отделения партии, главы района Рамиля Айбатова проверил водоснабжение в деревне Чумачка.

В прошлом году здесь провели водопровод и пустили воду. Но со временем возникла проблема с перебоями водоснабжения.

«Нужно наладить подачу воды и назначить ответственного за эту работу человека», — отметил Рамиль Айбатов.

Кроме этого местные жители рассказали главе района о том, что необходимо уделить особое внимание очистке от снега дорог на небольших улицах. Также они попросили помочь с обновлением трассы, ведущей из Чумачки в деревню Багряж Альметьевского района.

«Зима в этом году выдалась богатой на снег — бороться с заносами особенно сложно. В первую очередь очищаются основные трассы. Республика выделила району 4 единицы коммунальной техники: один грейдер, два трактора „Беларус“ и один мини-погрузчик. Отдельное спасибо нефтяникам за помощь в борьбе со снегом», — пояснил Айбатов.

Побывала рабочая группа и на сходе граждан в Нижнекармалкинском сельском поселении. Местные жители попросили помочь с ремонтом кровли и купола храма «Церковь Николая Чудотворца». По словам Рамиля Айбатова, проблема на контроле: по этому поводу руководство района обратится за помощью к ПАО «Татнефть». Напомним, реконструкция водопровода и Нижнекармалкинской церкви — в числе наказов, вошедших в народную программу партии

Партийный десант в составе депутата фракции «Единая Россия» в Совете Тукаевского района Гульнары Гарифуллиной и члена партии, руководителя исполнительного комитета Тукаевского района Айрата Хабибуллина встретился с представителями села Иштеряково и обсудил с общественностью проекты благоустройства дворов. По народной программе «Единой России» создается комфортная жилая среда, создаются и обновляются городские пространства. При этом жители вправе сами определять, какие объекты приведут в порядок в первую очередь.

Среди основных запросов населения — детские игровые площадки и уличные сушилки для белья. Также обсуждались темы, касающиеся организации парковочных мест на территории многоквартирных домов. Несколько человек пожаловались на незаконные хозяйственные постройки, которые сохранились во дворах старых жилых зданий.

Все пожелания местных жителей депутаты взяли на контроль. Очередные слушания по проектам планировок территорий кварталов, попавших в программу реновации, состоятся в конце февраля — начале марта.

В 2024 году в Тукаевском районе планируют благоустроить 14 дворов в 10 населенных пунктах. Так, в селе Тлянче-Тамак приведут в порядок два двора: на улицах Сельхозтехника и Татарстан. Большие перемены произойдут на улице Тукая в селе Старый Дрюш, на улицах Школьная и Новая в селе Нижний Суык-Су, на улице Ключевой — в поселке Кама.