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Парки, набережные и храмы: единороссы проверили качество работ на объектах Татарстана
«Партийный десант» татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» продолжает проводить рейды по контролю за качеством строительных работ на объектах народной программы. Так, в Альметьевске депутат Госдумы Руслан Гаджиев совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии Лилией Миннехановой и молодогвардейцами проверили ход строительства набережной на городском озере.
Кроме того, Гаджиев побеседовал с подростками, которые во время летних каникул подрабатывают на стройке подсобными рабочими. Ребята отметили, что рады преображению набережной городского озера, на котором любят отдыхать.
В Мензелинском районе глава района, секретарь местного отделения «Единой России» Айдар Салахов проверил, как идет восстановление здания бывшего женского монастыря, где должны установить статую его настоятельницы – Маргариты Мензелинской, а также открыть воскресную школу.
Помимо этого, «Партийный десант» осмотрел, как идет монтаж системы вентиляции, укрепления фасада здания «Корэш» и строительства дороги в промпарке «Промышленная зона – Мензелинск».
Работы по благоустройству нового парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в деревне Званка Пестречинского района проинспектировал глава района, секретарь местного отделения «Единой России» Ильхам Кашапов. На этой территории предполагается организовать детскую площадку, площадку для занятий спортом, деревянный пирс у воды и места для отдыха на склоне с видом на воду. В центральной части парка должна разместиться событийная площадка. Зрительские места организованы в виде амфитеатра, для защиты от солнца предусмотрен навес.
Одна из главных задач партии – наладить контроль хода реализации народной программы. Эту цель должен выполнить «Партийный десант». По всей России местные отделения партии организуют контрольные группы, которые, выезжая на объекты, входящие в народную программу, контролируют ход строительных работ и их приемку.
Материал подготовила Алина Блинова
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