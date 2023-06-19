«Партийный десант» депутатов Госдумы посетил Зеленодольский и Тюлячинский районы РТ

Фото: татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Партийный десант» Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» продолжает проводить рейды по контролю качества строительных работ на объектах народной программы.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов и руководитель депутатской группы Зеленодольска Николай Бызин посетили ряд объектов района: сельский Дом культуры, ФАП, архитектурно-этнографический комплекс имени Каюма Насыри в селе Большие Ачасыры, а также подростковый клуб в селе Нурлаты

В Большеачасырском ДК по национальному проекту «Жилье и городская среда» проходит капитальный ремонт. Здание было построено в 1971 году, рассчитано на 400 мест. Здесь работают десять объединений, это 141 человек.

На сегодняшний день выполнено 28% работ. На данном этапе рабочие настилают кровельное покрытие и монтируют электропроводку.

В Большеачасырском ФАПе завершен капремонт в рамках национального проекта «Здравоохранение». В здании выполнена внутренняя отделка. Рабочие сменили линолеум на плитку, оштукатурили и покрасили стены, обновили потолок, заменили двери и окна, проложили новую электропроводку, а также полностью переоборудовали санузел и установили водонагреватель.

«В обязательном порядке мы следим за ходом строительства и ремонтных работ социально значимых объектов, учреждений, соблюдением сроков, а также проверяем качество», — поделился Ильдар Гильмутдинов.

В рамках региональной недели другой депутат Госдумы, Марат Нуриев, посетил Тюлячинский район. В составе партийного десанта парламентарий ознакомился с ходом строительства молодежного центра.

Реализацию государственной молодежной политики руководство района называет одной из приоритетных задач. Сегодня здесь проживают почти 4 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет. Власти рассчитывают, что строящийся по народной программе молодежный центр станет креативным пространством для творчества и реализации идей.

В новом здании разместятся центр «Олимп», «Форпост», Тюлячинское отделение «Движение первых», «Юнармия», центр детского творчества, детская музыкальная школа и библиотека.