Партии подсолнечника, не соответствующего стандартам качества, выявили в Татарстане

Фото: Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В результате лабораторных испытаний, проведенных в филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан, в трех пробах семян подсолнечника от партий общим объемом 74 тонны, предназначенных для пищевых целей, в том числе для детского питания и промышленной переработки, было выявлено повышенное содержание сорной и масличной примесей, что не соответствует установленным требованиям ГОСТа.

«Согласно требованиям ГОСТ, сорная примесь не должна превышать 3%, фактическое значение составило от 3,9 до 4,2%. Содержание масличной примеси должно быть не более 7%, фактическое значение – 12,4%», – сообщила заместитель заведующего испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Юлия Шафикова.

Информация о результатах исследований направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан.

Всего за период с 1 по 20 января 2026 года в испытательную лабораторию филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан поступило 15 образцов подсолнечника от партий общей массой более 346 тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть исследованных партий подсолнечника полностью соответствует требованиям качества и безопасности.

В прошлом году более 400 т татарстанского подсолнечника впервые отправили в Китай. Вся продукция прошла полный контроль качества и безопасности на всех этапах – от поля до отгрузки на экспорт.