Партдесант проверил ход работ по народной программе в Казани, Челнах и Заинске

Казань

Ход строительства филиала ГКБ №12 в ЖК «Салават Купере», благодаря которому клиника станет крупнейшим медучреждением первичного звена в Казани, проверили активисты Авиастроительного первичного районного отделения «Единой России» во главе с главврачом вышеупомянутого медучреждения Рамилем Ахметовым.

По данным пресс-службы «ЕР», медучреждение будет обслуживать 60 000 человек. В здании площадью свыше 10 000 «квадратов» разместят взрослую и детскую поликлиники, дневные стационары, женскую консультацию, инфекционное отделение и зону профосмотров, травматологический пункт, станция службы скорой помощи. Комплекс оснастят современным высокотехнологичным медицинским оборудованием.

«Новая поликлиника будет подведомственна городской клинической больнице №12, которая является одним из крупнейших лечебных учреждений Татарстана. На сегодня выполнение работ превышает 85%. По графику ввод поликлиники ожидается ко Дню города», – рассказал Ахметов.

Клиника строится в рамках реализации народной программы партии и национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Набережные Челны

С ходом капитального ремонта столовых в трех школах Набережных Челнов ознакомились глава фракции «ЕР» в местном совете Ирина Сагидуллина, депутат Госсовета РТ Марсель Мингалимов, депутаты городского совета Абдулхак Батюшов, Альфинур Галиакберова, Вадим Матюшин и Тагир Сунгатуллин.

«В столовых меняют окна, двери, мебель, сантехнику. Здесь установят новые раковины, питьевые фонтанчики. Особое внимание уделяется и внутренней отделке. В отремонтированных пищеблоках появится новое современное оборудование. В ходе посещения депутаты отметили необходимость окончания строительных работ к запланированному сроку – к 15 августа», – говорится в сообщении.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина проинспектировала ход капитального ремонта, проводимого в государственном педагогическом университете Набережных Челнов. Здесь запланированы ремонты кровли, входного узла, отмостки, полов, замена системы электроснабжения, окон, дверей, отделочные работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. На первую очередь работы выделено из федерального бюджета порядка 80 миллионов рублей.

В здании разместятся факультеты физкультуры и спорта, искусств и дизайна, истории и географии, а также Институт дополнительного профессионального образования.

Заинский район

Ход работ на 19 социально важных объектах проверила комиссия во главе с секретарем Заинского отделения партии «ЕР», главой района Разифом Каримовым.

«В нашем городе и районе на более чем на 50 объектах ведутся различные строительные и ремонтные работы. 14 дворов мы в этом году включили в благоустройство в рамках программы “Наш двор”. Полностью завершены работы уже в 9 дворах, а в 5 – идет асфальтирование дворовых проездов. Везде установлены светильники. Планируется завершение всех работ к 20 августа. В следующем году запланировано благоустройство еще 21 двора и дворов общежитий. Всего программа “Наш двор” охватит 181 площадку в Заинске», – рассказал Каримов.

Также он рассказал о работах по модернизации системы тепловых сетей города, которые идут на протяжении последних 10 лет. «Работы за этот период проведены на сумму 500 миллионов рублей. Уже на 40% заменены тепловые сети», - уточнил глава района.

Кроме того, Каримов сообщил о ежегодной замене 4% труб центрального отопления, отметив, что в текущем году данная работа проходит на территории Ледового дворца. За последние два года здесь заменили 2125 метров труб, отметил чиновник.

Помимо вышеперечисленного, Каримов рассказал о ремонте объектов водоснабжения в селе Верхние Шипки. Он отметил, что на эти работы выделили 21 млн рублей. Глава района поручил подрядчикам закончить все работы в установленные сроки.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.