Партдесант проверил строительство и капремонт объектов народной программы в РТ

Фото: пресс-служба "ЕР"

Балтасинскийй район

С ходом работ в Книнской основной общеобразовательной школе, которая носит имя Героя Советского Союза Бакыя Рахимова, ознакомился партийный десант Балтасинского района Татарстана во главе с секретарем местного отделения «Единой России», главой района Рамилем Нуфтуллиным.

Здание учебного заведения построено в 1987 году. Сейчас в нем идут работы в рамках капитального ремонта.

«В школе заменили электрику, полы и отопление в спортзале, установили новые двери. В помещениях начата шпатлевка, идет подготовка к стяжке. На капремонт школы выделено 15,8 миллионов рублей», – сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Вторым объектом стал детский оздоровительный лагерь «Романтик». Здесь идут работы по обновлению лечебно-оздоровительного и пяти спальных корпусов. По программе капремонта детских лагерей на объект потратят более 67 млн рублей.

Аксубаевский район

Ход и качество ремонта объектов в Аксубаевском районе Татарстана находятся под контролем главы «ЕР» в совете Аксубаевского района Ильшат Загидуллин. Сейчас на вверенной ему территории идут работы по капремонту ФАПов в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

На данный момент ремонт медучреждений завершен в селе Новое Ильдеряково и деревнях Новое Мокшино и Новое Тимошкино. В деревне Нижняя Татарская Майна и в селе Трудолюбово ремонт близится к завершению. Все работы ведутся на средства из федерального и республиканского бюджетов.

Лениногорск

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Лениногорске продолжают благоустраивать спортивный кластер «Яшьлек». Контроль за работами ведет глава депутатской фракции «ЕР» в совете района Сергей Тимаков.

«В парке построены два памп-трека для катания на самокатах, благоустраивают родник, началось строительство скейт-парка, установлены малые архитектурные формы и уличное освещение, уложена брусчатка. Все работы намерены завершить до 1 сентября», – сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

Мамадыш

Зампред городского совета, замглавы Мамадышского района Владислав Захаров осмотрел ход капремонта многоквартирного дома №74 на улице Ленина. К концу августа на объекте обещают закончить работы по обшивке фасада керамогранитной плиткой, а также заменить все окна, подъездные и подвальные двери.

Также по программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» работы идут в доме №1 На улице Строителей. Кроме того, в районе продолжаются работы по программе «Наш двор».