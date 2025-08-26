news_header_top
Общество 26 августа 2025 17:36

Партдесант проверил готовность образовательных учреждений РТ к новому учебному году

Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане партийный десант «Единой России» продолжает инспекцию объектов сферы образования в преддверии 1 сентября. Все ремонтные и строительные работы в школах и детских садах выполнены в рамках народной программы партии. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В Нижнекамске депутаты города и района во главе с руководителем фракции «Единой России» в горсовете, заместителем мэра города Мариной Камелиной осмотрели завершение капитального ремонта в лицее №3 им. А.С. Пушкина. В обновленных помещениях будут обучаться более 800 детей. Здесь отремонтированы учебные классы, коридоры, спортивный и актовый залы. Интерьер оформлен в русском стиле с использованием рисунков и цитат из произведений Пушкина.

Фото: tatarstan.er.ru

Также депутаты проверили ремонт в школе №11, где обновлены фасад, кровля и внутренние помещения. В рамках народной программы здесь заменили мебель, установили систему вентиляции и видеонаблюдение.

В поселке Красный Ключ депутаты посетили детский сад «Сказка», где после ремонта появятся классы английского и татарского языков, а также кабинет школьного психолога. Сад посещают 160 детей. Осмотрена и обновленная учебно-тренировочная база «Алмаш», рассчитанная на 140 спортсменов.

«В поселке Красный Ключ отремонтированы все социальные объекты. Местность активно развивается, число жителей постоянно растет, и мы стараемся создавать наилучшие условия для жизни наших горожан», – отметила Марина Камелина.

В Набережных Челнах секретарь местного отделения партии, мэр города Наиль Магдеев и депутат Госсовета Татарстана Марсель Мингалимов посетили школу №88 для детей с нарушением слуха и гимназию №54, где завершается капитальный ремонт.

В школе №88, расположенной при Центре слуха, учатся около 100 детей, треть из которых приезжают из других районов и регионов. Здесь же действует детсад на 30 воспитанников. Обновленные коридоры украшены портретами и цитатами известных людей.

Фото: tatarstan.er.ru

В Пестречинском районе готовность школ оценил секретарь местного отделения, глава района Раис Сулейманов. В Богородской школе завершается первый за 40 лет капитальный ремонт на сумму более 112 млн рублей. В единственной школе села учатся дети из пяти близлежащих сел.

В Татарской Ходяшевской средней школе в рамках программы «Точка роста» обновлены кабинеты химии, физики и информатики. В начальной школе села Шали завершен ремонт пищеблока. В ряде школ района ведутся текущие ремонты: в Шигалеевской – кровля и спортзал, в Шалинской – насос, крыша и санузлы, в Конской – светильники, в Татарской Ходяшевской – кровля и входная группа.

1 сентября в районе за парты сядут 10 498 учеников, из них 1159 первоклассников. Для перевозки детей будут задействованы 27 автобусов, включая три новых.

В Новошешминске завершается капитальный ремонт гимназии, который стартовал в апреле. На модернизацию потрачено почти 100 млн рублей, еще 11 млн направлены на оборудование для классов и пищеблока. Качество работ оценила и.о. секретаря местного отделения партии Надежда Попкова.

В Актанышском районе секретарь местного отделения «Единой России», глава района Ленар Зарипов проверил обновленную Новоалимовскую школу. Ремонт выполнен в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на сумму 30 млн рублей. Учебные классы оснащены новой мебелью и мультимедийным оборудованием. Оснащены мастерские для трудового обучения.

Ленар Зарипов отметил, что создание комфортных и безопасных условий для детей остается приоритетом, а обновленная инфраструктура соответствует современным образовательным стандартам.

