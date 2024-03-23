Партдесант проинспектировал ход работ на объектах в Арске, Болгаре и Алексеевском районе

Партийный десант «Единой России» проинспектировал строительство и капремонт соцобъектов в Арске, Болгаре и Алексеевском районе Татарстана.

В Алексеевском районе начат капитальный ремонт дома №25 по улице Советской. Объект посетил партийный десант во главе с руководителем депутатской фракции в Совете района Галиной Беловой. «Сегодня общий объем выполненных работ составляет 25% от запланированного», – рассказала депутат.

По ее словам, работы ведутся качественно и в срок, процесс находится под контролем.

«Стоимость ремонта составляет около 10 миллионов рублей. Это средства Республики Татарстан, местного бюджета и самих собственников. Дом был построен в 1989 году, в нем проживают 36 семей. Это один из самых больших многоквартирных домов в поселке Алексеевское», – прокомментировала Галина Белова.

Модернизация проходит по народной программе партии, напомнили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В Арске партийный десант под руководством исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Талгата Залялетдинова ознакомился с ходом капитального ремонта гимназии №5. Объект также включен в народную программу партии. В здании утеплят фасад и облицуют его керамогранитом. В учебном заведении заменят все инженерные системы, окна и двери, выровняют полы, проведут косметический ремонт, приведут в порядок фундамент и крышу. После окончания работ школа будет соответствовать всем современным требованиям.

Завершить модернизацию планируется до 15 августа текущего года, на сегодня специалисты выполнили уже около 30% от плана. Всего на обновление здания выделено 105 миллионов рублей.

В будущем планируется закупить для школы новые оборудование, мебель и инвентарь. В гимназии обучаются 750 детей, работают 55 учителей.

В селе Болгар Нижнекамского района партийный десант, в состав которого вошли депутат поселения Ришат Галимов и глава Сухаревского сельского поселения Сергей Брусов, оценили ход строительства нового ФАПа. В настоящее время возведен каркас модульного пункта.

Современный фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 230 жителей села Болгар, а также двух деревень – Кзыл Яр и Верхний Ключ. ФАП строится в рамках народной программы «Единой России». По окончании строительства и ввода объекта в эксплуатацию местные жители смогут оперативно получать квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая из родного села. Сегодня ведутся работы по монтажу внутренних коммуникаций и установке сантехники. Завершить строительство нового ФАПа планируют в августе текущего года.