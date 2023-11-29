Партдесант проинспектировал выполнение работ по народной программе в районах Татарстана

В районах Татарстана продолжается строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов, работы по которым ведутся в рамках народной программы «Единой России». Партдесант регулярно проводит инспекционные выезды на объекты.

В Альметьевском районе партийный десант проверил ход строительства футбольного манежа, которое появится на территории школы №3 около детской поликлиники. Рабочая группа в составе депутата Госдумы РФ Азата Ягафарова, исполнительного секретаря местного отделения партии Лилии Миннехановой, руководителя фракции партии «Единая Россия» в совете района Николая Бочкарева побывала на объекте. Единороссы осмотрели спортивное сооружение, обсудили благоустройство прилегающей территорий.

Строительство объекта ведется в рамках программы федерального проекта «Спорт — норма жизни». Объект планируется завершить к концу текущего года.

В села Мульма Высокогорского района после капремонта открылся Дом культуры. Учреждение культуры построено в 1967 году. Здание было отремонтировано по национальному проекту «Культура». На эти цели было направлено 57 млн рублей. Обновленное здание осмотрели секретарь местного отделения партии, глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутат Госсовета РТ Азат Зиганшин, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильнур Нурмухаметов и замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Ранее в этом же году в селе была капитально отремонтирована школа.

В Мензелинском районе завершается третий этап благоустройство парка им.Ленина. Работы проходят по национальному проекту «Жилье и городская среда». С ходом работ, которые ведутся по народной программе, в составе партдесанта ознакомился секретарь местного отделения «Единой России», глава района Айдар Салахов.

Также партдесант ознакомился с планом капитального ремонта художественного отделения Детской школы искусств.