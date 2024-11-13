Партдесант продолжает контролировать реализацию народной программы в Татарстане

В Агрызе построят новые дома для детей-сирот. Ход строительных работ проконтролировал партийный десант в лице секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы района Ленара Нургаянова. Он выехал на объект, пообщался со строителями.

«Считаю, что такое жилье важно сдать вовремя. Оно должно отвечать всем современным требованиям, подходить для достойного и комфортного проживания. Дома возводят для социально незащищенной категории, поэтому и строители, и все мы должны ответственно подойти к этому вопросу», - подчеркнул руководитель муниципалитета, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

Ожидается, что три 8-квартирных дома появятся по улице Ометова уже к лету 2025 года. Строительство стало возможным благодаря народной программе партии.

Напомним, в 2023 году в Агрызе уже построили десять индивидуальных жилых домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новые здания находятся на улице Садыка Кулышева.

Всего в минувшем году в Агрызе введено 8 718 кв. метров жилья, что составляет 145% от плана. Реализовано 24 федеральных и республиканских программ строительства и капитального ремонта с общим объемом финансирования 1 028 млн рублей. Рост относительно 2022 года составил 168%.

В рамках партийного десанта депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов посетил Камско-Устьинский район и ознакомился с результатами ремонта в спортивно-оздоровительном комплексе «Акчарлак», а также ходом строительства крытого футбольного манежа.

В «Акчарлаке» обновили спортивный зал, закупили новые спортивные тренажеры, поменяли чаши в бассейнах. Комплекс ежедневно посещают жители района. Также здесь проходят бесплатные занятия для представительниц старшего поколения.

««Акчарлак» - уникальный комплекс. Он соединил в себе спортивный и тренажерный залы, детский и взрослый бассейны, комфортные раздевалки и душевые. Уверен, такие площадки необходимы в небольших районных центрах. Они очень компактны и комфортны», - прокомментировал Ильдар Гильмутдинов.

Строительство крытого футбольного манежа находится на финальном этапе. Здесь помимо футбольного поля с искусственным газоном появятся административное помещение, раздевалки, душевые, туалеты. Новый манеж позволит спортсменам тренироваться круглогодично.

«Манеж построили в Камском Устье неспроста. В районе есть своя футбольная команда, которая играет в первой лиге нашей республики и показывает неплохие результаты», - пояснил Ильдар Гильмутдинов.

Строительство и ремонт объектов народной программы находятся на регулярном контроле у депутатов партии «Единая Россия».

«Хотелось бы, чтобы в будущем появились федеральный проект ремонта спортивных объектов и программа «Земский тренер», аналогичная проекту «Земский учитель», который позволяет педагогам получить до 1 миллиона рублей при переезде в сельскую местность. Надеюсь, что это привлечет молодых тренеров в сельскую местность, и наши дети получат возможность посещать профессиональные тренировки», - подчеркнул депутат Госдумы.

В Апастовском районе партийный десант под руководством секретаря местного отделения партии, главы района Айрата Зиганшина и депутата Госдумы Максима Топилина осмотрели ход строительства птицефабрики «Яратель» и оценили качество ремонтных работ подросткового центра в поселке железнодорожной станции Каратун.

На птицефабрике «Яратель» появятся 325 новых рабочих мест. Строительные работы идут в срок, уже возведены стены. На фабрике планируют производить 655 миллионов яиц в год.

«Ждем скорейшего запуска объекта. Этот проект, несомненно, даст новый импульс для развития экономики района и повысит качество жизни сельчан», - заявил Айрат Зиганшин.

В ходе автобусного марафона ««Единая Россия» объединяет», участники которого приезжали в августе в Апастовский район, прозвучала просьба жителей Каратунского сельского поселения о строительстве универсального спортивного комплекса. Подобный уже есть в райцентре, но населению другой части района неудобно туда добираться. По народной программе партии незамедлительно начались работы.

«Такой центр очень важен для молодежи. Он станет местом, где подростки смогут развивать свои таланты, заниматься спортом и участвовать в различных мероприятиях. Это еще одна возможность расширить наши программы, ориентированные на молодежь, повысить их доступность», - уверен глава района.

Спорткомплекс откроется на базе подросткового клуба «Хәрәкәт». Здесь появятся спортивный и тренажерный залы, комфортные раздевалки.

фото: пресс-служба «Единой России»