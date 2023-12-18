Партдесант продолжает контролировать реализацию народной программы в районах Татарстана

В Татарстане продолжается реализация народной программы. Партийный десант «Единой России» контролирует ход работ. Представители партии побывали на нескольких социально-значимых объектах в Нурлатском, Нижнекамском и Новошешминском районах РТ.

Так, партдесант побывал на открытии Чулпановской больницы в Нурлатском районе. Участковую клинику капитально отремонтировали. Здесь заменили систему отопления, частично поменяли окна, провели отделку внутренних помещений, в том числе в пищеблоке. Кроме этого, подготовили кабинет и разместили флюорограф. Жители населенных пунктов, которых обслуживает Чулпановская участковая больница, теперь смогут проходить флюорографическое обследование, не выезжая в город, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Больница несет большую социальную ответственность, отметил на открытии глава района Дамир Ишкинеев. «Больница давно нуждалась в таком ремонте. Подрядная организация качественно провела работы», – сказал он.

Больница обслуживает более шести тысяч жителей из 21 населенного пункта, в зоне обслуживания 17 фельдшерско-акушерских пунктов. В стационаре могут разместиться 25-30 человек. В больнице также подготовили две молельные комнаты – для православных и мусульман.

Как рассказал главный врач Нурлатской ЦРБ Айдар Сагдеев, ожидается выделение 1,7 млн рублей на закупку мебели для больницы.

В Нижнекамске депутаты во главе с секретарем Нижнекамского местного отделения партии, главой района Рамилем Муллиным ознакомились с завершением ремонта лечебного корпуса №2 Центральной районной многопрофильной больницы.

В помещениях заменены инженерные коммуникации, сантехническое оборудование, лифты, выполнена внутренняя отделка. В палатах и кабинетах установлена новая мебель, есть душ и туалет.

Близится к завершению и ремонт в стационаре детской районной больницы с перинатальным центром. Здесь отремонтированы оба хирургических отделения, реанимация, операционная, педиатрические и физиотерапевтические отделения, пульмонологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория.

Сейчас на первом этаже здания, где располагаются приемно-диагностическое отделение и административно-хозяйственная часть, завершаются отделочные работы.

В Новошешминском районе партийный десант посетил Чувашско-Чебоксарскую школу. За счет республиканского бюджета в селе Чувашская Чебоксарка ведется реконструкция школы, на первом этаже которого в дальнейшем планируется разместить детский сад. С ходом работ ознакомился секретарь Новошешминского района, глава района Вячеслав Козлов.

На работы выделено более семи млн рублей.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»