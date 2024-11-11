Партдесант посетил соцобъекты в трех районах Татарстана

Партийный десант в лице секретаря Высокогорского местного отделения партии «Единая Россия», главы района Равиля Хисамутдинова оценил ход капитального ремонта стационара Высокогорской центральной районной больницы.

На объекте завершен монтаж внутренних инженерных сетей, систем электроснабжения. Специалисты отремонтировали фасад здания. Завершаются отделочные работы, пишет пресс-служба «Единой России».

В ходе ремонта модернизировали приемное отделение и полностью обновили вентиляционную систему. В каждой палате теперь есть душ, телевизор и новые функциональные кровати. Обновление стало возможным благодаря народной программе партии.

Напомним, ремонт начался в конце 2023 года в рамках программы капитального ремонта стационарных объектов здравоохранения. Работы ведутся на трех этажах, где размещаются приемно-диагностическое отделение с рентген-комплексом и кабинетом УЗИ, хирургическое и терапевтическое отделения. Общая вместимость стационара – 88 человек.

В мониторинге качества школьного питания, который проводит «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа» и народной программы, принимают участие депутаты различного уровня и сторонники партии. Так, в Большетиганском сельском поселении Алексеевского района объектом пристального внимания стала средняя общеобразовательная школа — районный образовательный центр по изучению татарского языка. Сегодня здесь обучается 44 ребенка.

Школьную столовую посетил партийный десант под руководством секретаря Курналинского первичного отделения партии Дильбар Казаковой.

«Порадовало меню — детям готовят достаточно разнообразную пищу, всем нормам соответствуют как завтраки, так и обеды. В рационе присутствуют свежие фрукты и овощи», — отметила она.

Проверки школьного питания проводятся регулярно. Мониторинг направлен в первую очередь на укрепление здоровья детей, получение ими качественных и полезных блюд.

Школа была открыта в декабре 2021 года. Она носит имя поэта и писателя, участника Великой Отечественной войны, уроженца деревни Большие Тиганы Салиха Баттала.

Совсем скоро свою работу начнет новый современный ФАП в селе Мичурино Лениногорского района. Готовность объекта народной программы оценила глава Мичуринского поселения, депутат ОМСУ, член «Единой России» Рамзия Иванова.

В модульном фельдшерско-акушерском пункте уже завершили кровельные работы и внутреннюю отделку, установили системы электро- и водоснабжения, сантехнику. Сюда завезли мебель и медицинское оборудование.

В новом здании предусмотрены все необходимые помещения: комната приема пациентов, смотровой и процедурный кабинеты, удобный холл ожидания, пространства для хранения медикаментов и инвентаря, санузел. Сейчас идут работы по благоустройству территории.

Новый ФАП находится по адресу: Советская, 28а. Объект построен благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение». Здесь местные жители смогут получать необходимую медпомощь, вакцинироваться и проходить диспансеризацию.

фото: пресс-служба «Единой России»