Партдесант посетил социально важные объекты в трех районах Татарстана

В рамках проекта «Партийный десант» мэр Зеленодольска, секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Афанасьев совместно с депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым посетили церемонию открытия парка Алтынова, обновленного в рамках народной программы.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», для гостей праздника организовали насыщенную программу: тематические площадки с мастер-классами, спортивные соревнования, выставка мототехники.

В парке создали многоуровневое пространство с удобными маршрутами и живописными видами. Для жителей благоустроили зоны активного и пассивного досуга, площадки для детей, уголки живой природы, место для игр и общения с четвероногими питомцами. Особое внимание было уделено защите территории от избыточной антропогенной нагрузки. Отмечалось, что проект ориентирован на создание инклюзивной среды, которая учитывает потребности маломобильных граждан.

«В нашем городе появилась новая, уютная, современная общественная территория. Здесь созданы все условия для отдыха горожан и гостей любого возраста», — сказал Афанасьев на церемонии открытия.

Напомним, парк Алтынова победил во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2022-м. Он выиграл грант в категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Проект комплексного благоустройства улицы Комарова получил грант — 95 млн рублей.

Еще партдесант, в состав которого вошли Афанасьев и секретарь первичного отделения партии «Бишнинское» Илгиз Фатхуллин, посетил Бишнинское сельское поселение, где в рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершают строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

К ФАПу уже подведены вода со светом, а вскоре установят медоборудование. В 2024-м также хотят асфальтировать улицу Школьная, где расположено медицинское учреждение, рассматривают вопрос и о создании паркинга.

Медпункт будет обслуживать более 700 человек, открытие ожидается этой осенью. Принимать пациентов будут фельдшер и младшая сестра по уходу за больными.

«Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта – это важный шаг к улучшению качества жизни сельчан. Теперь они могут получать своевременную и качественную медицинскую помощь без необходимости ехать в город», — отметил Афанасьев.

В Сабинском районе депутат ОМСУ, секретарь первичного отделения «Единой России», глава Новомичанского сельского поселения Айзат Гараев осмотрел ход капремонта местного детсада «Березка».

Обновлять здание начали в марте 2024-го благодаря народной программе «Единой России». Часть помещений открыты для маленьких воспитанников с 20 августа. Сегодня здесь занимаются 11 детей, работают 5 сотрудников.

Специалисты уже привели в порядок фасад здания, потолки, полы и стены. В игровой зоне установлен теплый пол, полностью отремонтирован пищеблок. В доме также заменены системы электроснабжения и канализации, установлено видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация.

На данный момент специалисты ремонтируют складские посещения. Все внутренние перегородки в здании обшивают гипсокартоном, выполняют штукатурно-малярные работы, устанавливают металлический каркас для подвесного потолка.

Планируется, что детский сад откроется уже 10 октября. На капремонт здания выделили более 15 млн рублей.

В Мензелинске партийный десант под управлением секретаря местного отделения партии, главы района Айдара Салахова посетил два объекта народной программы. Так, единороссы оценили ход капремонта дома №2 по ул. Заводская. Строители уже начали утеплять здание и благоустраивать двор. Подрядчикам поручили работать в ускоренном режиме. Также участники партдесанта осмотрели общежитие Мензелинского педколледжа имени Мусы Джалиля, который тоже обновляют. Строительство идет строго по плану, специалистам рекомендовали параллельно заниматься обустройством прилегающей территории.

фото: пресс-служба «Единой России»