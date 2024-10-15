Партдесант посетил социально важные объекты в трех районах РТ

Партдесант «Единой России» посетил социально важные объекты в Зеленодольском, Альметьевском и Азнакаевском районах Татарстана, которые строят и обновляют по народной программе партии.

В рамках партийного десанта член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Ильдар Гильмутдинов проверил ход капремонта объектов образования и спорта в Зеленодольске.

Так, в школе № 4 были обновлены кровельное покрытие, окна, входные группы, отремонтированы внутренние помещения и переоборудованы инженерные коммуникации, сообщает пресс-служба «Единой России».

Завершается и капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы борьбы. Учреждение работает с апреля 2000 года. Раньше существовало только одно отделение — по греко-римской борьбе, но через восемь лет школа объединила все виды спортивной борьбы, которые развиваются в районе: самбо, дзюдо, татаро-башкирскую и национальную борьбу. Сегодня здесь занимаются около 650 ребят, их тренируют 16 наставников.

Спортивная школа размещается в здании на улице Карла Маркса. Специалисты привели в порядок крышу, отремонтировали основной и малый спортивные залы, раздевалки, коридоры и фасад. Кроме того, планируется закупить спортинвентарь. Всего на обновление объекта направили около 50 млн рублей.

«Процесс капитального ремонта требует внимательного планирования и координации усилий множества специалистов. Ремонт школы борьбы — это важный шаг на пути к созданию современного и функционального пространства для занятий спортом. Правильное планирование, использование качественных материалов и соблюдение всех норм и правил безопасности позволят создать условия, способствующие развитию и достижению высоких результатов в борьбе», - подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.

Обновление соцобъектов стало возможным благодаря народной программе партии.

В Альметьевске подходит к концу реконструкция подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Строителей. С ходом ремонта ознакомился партийный десант под руководством секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы района Тимура Нагуманова.

О том, что подземка разрушалась на глазах, жители сообщали неоднократно. Горожане обращали внимание, что переход опасен для жизни.

Основной проблемой было частое подтопление территории. В ходе реконструкции уже проведены работы по обновлению входных групп, освещения и внутренней отделки, а также противоскользящей обработке ступеней.

Для дополнительной безопасности совместно с собственниками помещений в переходе будут установлены камеры видеонаблюдения.

Сегодня дорожное сооружение функционирует, а наземный пешеходный переход, который использовался во время ремонтных работ, закрыт.

Также партдесант побывал на альметьевском водохранилище, где завершена первая часть ремонтных работ.

В прошлом году на благоустройство территории потратили больше 200 млн рублей. Специалисты перенесли русло реки Бигашки, построили ливневые канализации, водоотвод, а также тротуары и велодорожки.

Теперь на берегу появились деревянные пирсы и торговые павильоны - в помещениях продолжается внутренняя отделка. В постройках разместятся пункты проката, точки общественного питания и другие предприятия. Завершились работы по озеленению территории и строительству экопарковки.

Рабочие установили систему видеонаблюдения. А для юных горожан обустроили детскую зону с качелями и песочницей. В минувшем сентябре дополнительно выделено 92, 4 миллиона рублей для благоустройства пляжной зоны. Общественные пространства вошли в народную программу «Единой России».

В Азнакаево партийный десант во главе с единороссом, депутатом городского совета, руководителем депутатской группы города Русланом Гарайшиным осмотрел состояние дворовой территории у дома №27 по ул. Нефтяников. Территорию приведут в порядок в рамках республиканской программы «Наш двор».

В комплекс мероприятий по обновлению объекта народной программы входят ремонт дорожного покрытия, строительство тротуаров, детской площадки, зоны отдыха и размещения твердых бытовых отходов, а также монтаж фонарей уличного освещения.

«Программа «Наш двор» реализуется только в нашей республике. Благодаря ей дворы в городах и селах становятся более комфортными и уютными, решаются волнующие татарстанцев проблемы», - отметил Руслан Гарайшин.

Участники партийного десанта дали положительную оценку проведенным работам.

фото: пресс-служба «Единой России»