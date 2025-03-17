Партдесант посетил обновленные объекты здравоохранения и образования в РТ

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Татарстане члены партии «Единая Россия» посетили образовательные и медицинские учреждения, которые обновляются в рамках народной программы партии. Об этом сообщает пресс-служба партии. В Дрожжановском районе председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин ознакомился с несколькими социальными объектами, включая Нижнечекурскую среднюю школу.

«Я был здесь полтора года назад, когда обновляли пищеблок. Теперь школа изменилась до неузнаваемости!» – отметил Максим Топилин.

В прошлом году в учебном заведении был проведен капитальный ремонт, который затронул все аспекты – от фасада до внутреннего содержания. Благоустроили территорию, создали площадь для уличных мероприятий и оборудовали многофункциональное спортивное поле с искусственным газоном. Летом дети играют в футбол, баскетбол и волейбол, а зимой здесь заливают каток для хоккея. Также были заменены окна, установлены водосточные системы, кровельные ограждения и снегозадержатели.

В здании школы располагается и сельский детский сад «Солнышко», который теперь имеет отдельный вход. Для малышей построили две игровые площадки с разнообразными зонами, горками, качелями и верандой.

Это сельское учебное заведение посещают 47 учеников; в школе работают 16 педагогов.

«Я побывал на уроках литературы и физкультуры и могу сказать, что дети учатся с большим интересом, а учителя поддерживают их стремление к знаниям», – рассказал депутат.

В селе Малая Цильна Дрожжановского района Максим Топилин ознакомился с ходом капитального ремонта Малоцильнинской средней школы и модельной библиотеки. Эта школа была основана 100 лет назад и гордится своими выпускниками, среди которых известные ученые, заслуженные артисты и мастера спорта. В настоящее время здесь обучаются 71 ученик.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Школа преображается на глазах: здесь будет современная инфраструктура. На эти цели выделяется более 82 миллионов рублей. Подрядчики обязались завершить работы к первому сентября, чтобы новый учебный год ребята начали в полностью обновленных классах!» – отметил Максим Топилин.

Депутат подчеркнул важность создания достойных условий для обучения всех детей, независимо от того, живут ли они в крупных городах или в селах. Задача партии – отремонтировать как сельские, так и городские школы, чтобы дети могли получать качественные знания в безопасной и современной обстановке.

В Татарстане осуществляется системный ремонт образовательной инфраструктуры, включая инициативы народной программы «Единой России». В прошлом году республика завершила капитальный ремонт школ к ноябрю, охватив 21 детский сад, 51 школу и образовательные центры.

В Актаныше строится новое приемно-диагностическое отделение Центральной районной больницы, на которое местные жители ждали несколько лет. Депутат Государственной Думы России Альфия Когогина ознакомилась с ходом строительства вместе с секретарем Актанышского местного отделения «Единой России» и главой района Ленаром Зариповым.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия» ​

«Мы провели совещание с подрядчиком и заказчиком на месте. Эту стройку мы ждали более пяти лет, и она обещает быть масштабной – на нее выделено около 300 миллионов рублей», – отметила Когогина.

Новое отделение будет двухэтажным с общей площадью 900 квадратных метров. В нем разместятся кабинеты маммографии, хирургии, гинекологии, первой помощи, рентгена и другие. Всего планируется оснастить более 60 кабинетов.

«Как депутат-одномандатник, я постоянно контролирую строительство и капитальный ремонт ключевых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта в своем округе. Это важно для жителей городов и сел. Работы планируется завершить к осени этого года, что станет отличным подарком для жителей района!» – добавила она.

Общий бюджет составляет 296 миллионов рублей, из которых 156 миллионов будет направлено на строительно-монтажные работы из республиканского бюджета, а 140 миллионов — на закупку современного оборудования. Подрядчиком является ООО «Газстройсервис». Строительство осуществляется в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Алексеевская центральная районная больница также ожидает значительную модернизацию. В прошлом году здесь обновили детское отделение, пищеблок и первое крыло терапевтического отделения. В настоящее время началась реконструкция хирургического отделения, где после модернизации появятся современные операционные и палаты для послеоперационного наблюдения. Это расширит спектр медицинских услуг и повысит безопасность сложных операций. Параллельно идет капитальный ремонт второго крыла терапевтического отделения, что увеличит пропускную способность больницы. Также запланировано обновление буфета с новыми зонами для раздачи пищи и современным оборудованием.

Особое внимание уделяется энергосбережению: начато утепление внешних стен пищеблока, что снизит теплопотери и улучшит условия для приготовления пищи. Эти работы являются частью системного подхода к развитию здравоохранения в Алексеевском районе. Модернизация хирургии и терапии позволит внедрять новые методы лечения, а обновление инфраструктуры пищеблока и буфета повысит качество жизни пациентов.

«Ремонт в Алексеевской ЦРБ – это вклад в здоровье наших жителей. Мы благодарны за поддержку в рамках нацпроекта и уверены, что обновленная больница станет примером современного медицинского учреждения», – подчеркнула исполняющая обязанности главного врача больницы Альбина Фасахова.

«Завершение всех этапов ремонта запланировано на конец 2025 года. После этого Алексеевская ЦРБ сможет предоставлять услуги на высоком уровне, укрепляя доверие населения к системе здравоохранения», – добавил секретарь Алексеевского местного отделения «Единой России» Сергей Демидов.