Партдесант посетил объекты социальной инфраструктуры в четырех районах Татарстана

В Татарстане партдесант продолжает обходить объекты социальной инфраструктуры, которые ремонтируют и строят в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Апастовский район

Тут детсад «Солнышко» открыл свои двери после современного ремонта. На торжественное открытие дошкольного учреждения пришли секретарь местного отделения партии, глава района Айрат Зиганшин и депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, сообщает пресс-служба партии.

Ремонт проходил в рамках народной программы партии. Здание полностью преобразовали: заменили крышу, отштукатурили стены, в светлые тона покрасили комнаты. Блок приготовления пищи заменили на новый, его адаптировали под современные требования. Появились отдельные залы для танцев и тренировок. Рядом с детским садом обустроили паркинг. Красивый современный сад торжественно распахнул свои двери.

Интересно и то, что глава района Айрат Зиганшин сам когда-то ходил в этот детский сад и до сих пор хранит в памяти теплые эмоции.

«Детский сад – одно из самых ярких мест. Чем больше будет детей, тем лучше будущее района, нашей страны и республики. Я помню, как пошел в детский сад. Мы с удовольствием собирались вместе, в памяти каждый момент. Пусть детские сады всегда будут заполнены. Пусть в сердцах наших мам останутся воспоминания о тех временах, когда мы ходили в сад», - сказал Зиганшин.

150 детей переступили порог обновленного детского сада. Финансирование работ — 70 миллионов рублей.

«Я рад видеть, что в Апастовском районе одно за другим открываются красивые здания. Дети растут. Это значит, что наш район и сёла расцветают. Видно, что эти дети счастливы. Родители также доверяют своих детей надежным и знающим рукам. Дети готовятся к будущему в детском саду. Здание очень красивое и привлекательное. Пусть сад живет долго», - отметил Марат Нуриев.

Черемшанский район

Здесь идет реконструкция моста через реку Лагерка в одноименном селе Лагерка. Партдесант под руководством руководителя фракции в совете района, заместителя главы района Надежды Гумеровой, депутатов Мордовско-Афонькинского села проверили ход работ у моста. На реконструкцию направят 84 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Деньги на ремонт выделили из бюджета республики. Заказчиком выступил ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчик по плану выполняет работы по обновлению моста протяженностью 18,1 м. Сейчас демонтировали старое сооружение, признанное аварийным, построили опоры. Предстоит создать пролетное строение, обустроить мостовое полотно, дорожную одежду. Будут сделаны подходы к мосту, две лестницы.

Лениногорский район

Тут в селе Сугушлы продолжается капремонт фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В здании заменили системы водоснабжения, канализации, электропроводку, полы, потолок, установили двери, светильники, кафель и санузел, а также покрасили стены. Сейчас здесь ждут поставку мебели. Качество работ оценила депутат местного самоуправления, член партии Альбина Зиатдинова. Все это стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Медучреждение обслуживает около 400 человек, в том числе 161 пенсионера и 32 детей. На время капитального ремонта медицинская помощь сельчанам оказывается в одном из кабинетов Дома культуры.

Кукморский район

В деревне Асан-Елга жители отпраздновали тройной праздник. В деревне Асан-Елга сдали в эксплуатацию новый ФАП, капитально отремонтированный детсад и обновленный Дом культуры. Разделить радость сельчан приехали директор Главного инвестиционно-строительного управления РТ Ильнар Хафизов, замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, секретарь местного отделения партии, глава района Сергей Димитриев. С приветственным словом к собравшимся обратился Сергей Димитриев. В своем выступлении он рассказал о реализации народной программы в Кукморском районе.

«С нетерпением ждал открытия социальных объектов, потому что для нашего поселения – это большое событие. Хочется, чтобы детские сады, Дома культуры не пустовали, а фельдшерско-акушерский пункт односельчане посещали только ради профилактического осмотра. Село у нас большое, благоустроенное и красивое. Но есть над чем работать и дальше. В реставрации нуждается мечеть, нужно привести в порядок водоемы, Псякская школа тоже требует ремонта. Пусть все наши благие планы и мечты осуществятся», — сказал Ильнар Хафизов.

ФАП сможет обслужить 600 человек. До открытия нового медпункта работал старый, который пришел в негодность. Детсад рассчитан на 50 мест. Учреждение открылось в 1970-е годы, с тех пор ремонта здесь не было. И ФАП, и детский сад продолжат посещать жители деревень Псяк, Арпаяз и Асан-Елга.

В здании Дома культуры обновили кровлю, провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные сети. Также благоустроили прилегающую территорию.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.