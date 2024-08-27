Партдесант посетил дворы и объекты народной программы в трех районах РТ

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Партийный десант «Единой России» посетил объекты народной программы в трех районах Татарстана. Это благоустраиваемые дворы в Азнакаевском районе, ожидающие реконструкции здания в Нижнекамске и строящиеся объекты в Менделеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Партдесант во главе с руководителем фракции в совете района, замглавы Азнакаевского района Розой Галеевой посетил несколько придомовых территорий, которые обновляются по программе «Наш двор». Сейчас работы охватывают 23 таких объекта. Так, во дворах в Азнакаеве и поселке Актюбинский рабочие ремонтируют дорожное покрытие, обустраивают тротуары, зоны отдыха, детские площадки, зоны для размещения ТБО, устанавливают освещение.

Галеева напомнила, что обновление дворов ведется по всей РТ по республиканской программе и благодаря личной поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Благоустройство позволяет улучшить условия проживания для тысяч татарстанцев.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«Главное пожелание — чтобы жители бережно относились к создаваемым удобствам, сохраняли красоту своего прекрасного района», — заметила замглавы района.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков вместе с главой района Рамилем Муллиным побывал в лагере «Заря», где планируют провести реконструкцию. Площадь объекта составляет порядка 3 гектаров. На его территории расположены артезианские скважины, построены домики, медпункт, столовая и административный корпус. Все эти объекты ждет преображение.

«Здесь уже есть хорошая база, природная красота, историческая составляющая, а скоро рядом запустит движение и новая трасса. Все это откроет второе дыхание для развития лагеря», — уверен министр.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Кроме того, делегация побывала на автовокзале, который в будущем преватится в центр идей, IT и стартапов. Третьим объектом, который оценил партдесант, стал подростковый клуб «Доброволец». Открытие объекта после ремонта состоится в ближайшее время. Для посетителей будут проводиться различные мастер-классы, игры, семинары, планируется развитие всех направлений волонтерского центра. По данным администрации Нижнекамского района, обновление «Добровольца» обошлось в 20,8 млн рублей.

В Менделеевске объекты народной программы посетил секретарь местного отделения партии, глава района Радмир Беляев. Он оценил ход капремонта 6-километрового участка дороги Псеево — Крынды, открытие которой ожидается в октябре. В настоящее время капремонт выполнен на 40%, что соответствует графику.

Кроме того, в районе обновляется дорога к лагерю «Юниор». На участке протяженностью 1,8 километра убирают деревья, создающие помехи проезжающему транспорту, проведен демонтаж асфальта, ведется расширение проезжей части.

Еще 820 метров асфальта проложены в селе Татарские Челны. Строительство ведется на средства федерального гранта. Открытие участка запланировано на День села.