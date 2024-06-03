Партдесант побывал в четырех районах Татарстана на объектах народной программы

В Татарстане партийный десант «Единой России» посетил социальные объекты в селах и городах четырех районов республики, которые строятся и ремонтируются в рамках народной программы.

В Нижнекамске секретарь местного отделения партии, мэр города Рамиль Муллин посетил учебно-тренировочную базу «Алмаш», где продолжается масштабная реконструкция.

Работы выполнены на 70%, завершить объект планируется к концу лета. После открытия летний оздоровительный лагерь сможет принимать единовременно 140 детей. «После завершения модернизации спортивная база станет многофункциональным центром», – сказал Муллин. По его словам, на базе будут созданы все условия для круглогодичных занятий спортом и семейного отдыха. Планируется организовать профильные спортивные смены для детей.

«Наша задача – создать место, где бы мы тренировали не только профессионалов, но и развивали массовый спорт», – подчеркнул мэр.

В Верхнеуслонском районе партдесант посетил образовательное учреждение в Печищах. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете Верхнеуслонского района Сергей Осянин и исполнительный секретарь местного отделения партии Фарида Янтыкова осмотрели Печищинскую основную школу, где идет капитальный ремонт пищеблока. На объекте будут заменены окна, полы, системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отремонтированы санузлы.

Ремонт выполнен более чем на 60%. Завершить его предстоит к 30 июня. С 1 сентября более 60 учащихся будут питаться в новой столовой, отметили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В Мамадыше появится новый автомобильный мост, который соединит улицы Чапаева и 18-я годовщина Октября. Ожидается, что мост возведут к концу лета 2025 года. Его длина составит 52 метра, а ширина с тротуарами – почти 12 метров. Строительные работы начнутся в начале июня. С проектом нового путепровода ознакомился депутат органов местного самоуправления, заместитель главы района, зампредседателя городского Совета Мамадыша Владислав Захаров.

Мост, по его словам, имеет стратегическое значение для города, поскольку рядом с улицей Чапаева планируется строительство нового микрорайона с многоквартирными домами.

К осени 2025 года в Мамадыше появится еще один универсальный объект – он объединит функционал спортивного и культурного учреждений. Строительство двухэтажного здания рядом с городской школой №1 началось в рамках национального проекта «Культура». Планируется, что на верхнем этаже расположится тренажерный зал, на нижнем – универсальный спортивный.

Все объекты в Мамадыше ведутся в рамках народной программы «Единой России».

В Буинском районе в рамках народной программы партии также ведется ремонт сразу нескольких объектов. Так, руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия», депутат Совета Буинского района, заместитель главы района Ильдар Еремеев, секретарь Нижненаратбашского первичного отделения партии Рафаил Шарафутдинов ознакомились с ходом работ в Доме культуры в селе Нижний Наратбаш.

Здесь отремонтируют входную зону, фасад, заменят окна, систему отопления, обновят зрительный зал, фойе, коридоры, библиотеку и лестничные марши. После ремонта в здании будут удобные залы, безопасные, теплые, светлые и комфортные помещения.

В состав Нижненаратбашского сельского поселения входят три села: Нижний Наратбаш, Бикмуразово, Большая Карланга. Всего здесь проживают более 1200 человек. И для них важна социально развитая инфраструктура, поэтому для селян работают Дом культуры, библиотека, детский сад и школа, ФАПы, отделение связи и спорткомплекс.

В селе Новые Тинчали также идет ремонт местного Дома культуры, который был построен в 1972 году. С ходом ремонта ознакомился секретарь Буинского местного отделения партии, глава района Ранис Камартдинов.

На объекте провели внутреннюю отделку здания, перемонтировали инженерные системы. Подрядчик заменил дверные блоки, системы освещения и отопления. Отремонтированы внутренние помещения, будут заменены кресла в зрительном зале, установлено дополнительное освещение, установлены кондиционеры. Также обновился зрительный зал и библиотека.