Партдесант побывал на соцобъектах в Нижнекамском, Дрожжановском районах и в Челнах

Фото: © пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Партийный десант «Единой России» продолжает выезжать с инспекциями на социальные объекты, которые возводятся и ремонтируются по народной программе партии. На этой неделе единороссы побывали в Нижнекамском, Дрожжановском районах Татарстана и Набережных Челнах.

Депутаты Шереметьевского сельского поселения в очередной раз побывали в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте в деревне Нариман Нижнекамского района. Объект построен в рамках народной программы «Единой России».

«В настоящее время прием уже ведется. Пункт обслуживает 190 человек прикрепленного населения», – рассказал депутат и глава поселения Владислав Никишин.

Депутаты Краснокадкинского сельского поселения совместно с главой, членом партии Багдануром Ильдархановым в очередной раз осмотрели новый фельдшерско-акушерский пункт. Объект готов, но пока не функционирует, так как нет подключения к газу. Прием населения ведется в старом медпункте. Новый ФАП будет обслуживать 158 человек.

Пресс-служба регионального отделения «Единой России» со ссылкой на Минздрав РТ сообщает, что в этом году в 44 районные больницы поступит более восьми тысяч единиц медицинских аппаратов. Все они будут распределены по сельским фельдшерско-акушерским пунктам. Средства выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

В Дрожжановском районе партдесант еженедельно контролирует все строящиеся и ремонтируемые объекты. Секретарь Дрожжановского местного отделения партии, глава района Марат Гафаров рассказал об объектах, которые ремонтируются и строятся в рамках народной программы «Единой России».

Среди объектов – сельский Дом культуры в селе Алешкин-Саплы, детский сад «Солнышко» в селе Старое Дрожжаное и детский сад «Ивушка» в селе Большая Акса, а также здание будущего молодежного центра «Патриот» в селе Старое Дрожжаное. Есть и другие здания в различных населенных пунктах района.

Гафаров отметил, что при участии благотворителей начался капитальный ремонт с благоустройством в Нижнечекурской средней школе. Также он сообщил о предстоящем ремонте фасадов здания Новоишлинского сельского Дома культуры.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» планируется провести капитальный ремонт функциональных зон в сельских школах районов Новое Ильмово, Большая Акса, Старое Шаймурзино. Также запланирован капитальный ремонт пищеблоков в нескольких учебных заведениях, в том числе в Чувашско-Безднинской начальной школе-детском саду.

Также ведется капитальный ремонт здания Дрожжановского техникума отраслевых технологий. В селе Старые Ишли возводится новый фельдшерско-акушерский пункт. Преображаются многоквартирные дома в селе Старое Дрожжаное и в поселке железнодорожной станции Бурундуки.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжают благоустраивать пруд по улице Школьной. Ведется строительство водопроводных сетей в селе Старое Шаймурзино и в деревне Коршанга-Шигали.

Кроме того, в рамках строительства и реконструкции ведутся работы по созданию и обустройству парков, а также проводятся руслорегулирующие мероприятия на реке Малая Цильна в селе Старое Дуваново.

В еженедельных обходах члены партдесанта контролируют ход работ, Марат Гафаров уверен, что все работы завершатся в срок.

В Набережных Челнах партийный десант во главе с мэром города, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Наилем Магдеевым оценил текущее положение капитального ремонта инфекционной больницы. Он начался шесть лет назад и идет поэтапно. В объекте внимания на этот раз – блок Д, где располагается административная часть здания.

Площадь инфекционной больницы составляла 35 тыс. кв. метров, но в результате преобразований разработчики смогли задействовать и подвальные помещения – площадь увеличилась еще на 7 тысяч кв. метров. В обновленном блоке Д предстоит еще отремонтировать галерею – санитарный путь пациентов, когда они идут на госпитализацию в то или иное отделение, а также привести в порядок контрольно-пропускные пункты.

Добавим также, что на приобретение современного медицинского оборудования для инфекционной больницы выделено 848 млн рублей.

Капитальный ремонт инфекционной больницы в рамках народной программы партии завершится к концу текущего года. Больница построена 38 лет назад и сейчас обслуживает жителей 17 районов республики – это более 1 млн людей.