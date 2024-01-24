Партдесант побывал на соцобъектах в Казани и трех районах Татарстана

Партийный десант продолжает контролировать реализацию народной программы в Татарстане. Единороссы побывали на нескольких социально-значимых объектах в Казани, Чистопольском, Пестречинском и Буинском районах республики.

В поселке Юлдуз Чистопольского района открылся новый ФАП. Он возведен по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках народной программы «Единой России». На объекте побывал партдесант под руководством депутата фракции «Единая Россия» в совете района Николая Волякова. Он отметил, что на сегодня в здании созданы достойные условия для приема пациентов, в здании установлено современное оборудование.

Жителей поселка с открытием фельдшерско-акушерского пункта поздравили главный врач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов и руководитель исполнительного комитета района Эдуард Хасанов.

В будущем в Чистопольском районе планируется открытие новых ФАПов, в том числе в деревне Верхняя Кондрата.

Новый ФАП начал свою работу в селе Кибячи Пестречинского района РТ. На откртии присутствовали члены партийного десанта под руководством секретаря местного отделения партии, главы района Ильхама Кашапова.

Медпункт возведен по модульной технологии, по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Новый ФАП оборудован функциональными, комфортными кабинетами и самым современным оборудованием, сообщает региональное отделение «Единой России».

На сегодня в Пестречинском районе работают 25 ФАПов.

Партийный десант во главе с мэром города, секретарем Казанского местного отделения «Единой России» Ильсуром Метшиным посетил новый корпус гимназии №19. Работы здесь велись по народной программе партии.

Строительство нового двухэтажного корпуса, рассчитанного на 300 учащихся, завершилось в конце декабря 2023 года.

Мэр поздравил учеников и учителей с новосельем и поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который поддержал строительство корпуса.

В новом здании появился свой зал творчества, на втором этаже спроектировано универсальное пространство, которое трансформируется в зависимости от задач. На площадке можно устраивать школьные концерты и другие массовые мероприятия. В перемену учащиеся могут поиграть в настольные футбол и теннис, шахматы, а также аэрохоккей.

В старом здании гимназии летом проведен капитальный ремонт. Рабочие заменили кровлю, обновили фасад, инженерные сети и входную группу, привели в порядок актовый и спортивный залы, санузлы.

Ильсур Метшин также сообщил, что в текущем году в Казани будут построены еще три школы – в микрорайоне М-14, в жилых комплексах «Весна» и «Родина».

Партдесант побывал также в Буинском районе. Руководитель депутатской фракции партии «Единая Россия», депутат Совета Буинского района, замглавы района Ильдар Еремеев, депутат Совета, первый замруководителя исполкома Ильдус Гиззатов, секретарь Новотинчалинского первичного отделения партии Радик Мадышев осмотрели ход ремонтных работ в Доме культуры в Новотинчалинском сельском поселении.

Здание сельского клуба было построено в 1972 году. Капитальный ремонт обеспечит создание креативного общественного пространства для организации и проведения комплекса разноформатных мероприятии для местных жителей. Проект включает в себя целый комплекс работ, среди которых – замена электроосвещения, монтаж оконных и дверных блоков, ремонт пола и сцены, внутренняя отделка.

Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России», пресс-службы мэрии Казани