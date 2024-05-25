Партдесант ознакомился с ходом работ на социальных объектах в селах Татарстана

Фото: © пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Партийный десант «Единой России» продолжает контролировать ход работ на социальных объектах Татарстана, которые строятся либо реконструируются по народной программе. На этой неделе десант побывал в Сабинском, Апастовском районах РТ и в Муслюмово.

В Сабинском районе в работе партийного десанта находятся несколько объектов социальной инфраструктуры. Так, в поселке железнодорожного разъезда Иштуган продолжается ремонт сельского Дома культуры. С ходом работ ознакомился партдесант – его возглавил депутат, руководитель Иштуганского сельского поселения Дамир Гайнутдинов.

В Иштуганском доме культуры капитальный ремонт идет в рамках национального проекта «Культурная среда». В настоящее время здесь проходит замена полов в зрительном зале (старое покрытие поменяют на мрамор), облицовка фасада здания, покраска стен, бетонирование площадки за ДК.

Здание Иштуганского сельского Дома культуры было построено 20 лет назад, зрительный зал рассчитан на 200 мест. Поселок железнодорожного разъезда Иштуган расположен в 16 км от районного центра поселка Богатые Сабы у железнодорожной линии «Казань-Агрыз». Жители поселка обеспечены электро- и газоснабжением, телефонной и почтовой связью, а также транспортным сообщением. Здесь есть ряд предприятий, инвестиционная площадка, основные социальные объекты – детсад, школа, ФАП. Капитальное обновление местного Дома культуры важно для развития и досуга сельчан, отметили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В селе Кзыл-Меша Сабинского района в рамках народной программы партии по улице Ленина прокладывают дорогу с твердым покрытием. Ход работ оценил депутат ОМСУ, глава Тимершикского сельского поселения Айдар Хазиев.

Депутат ОМСУ, секретарь первичного отделения «Единой России», глава Новомичанского сельского поселения Айзат Гараев ознакомился работами в рамках капитального ремонта Новомичанского детского сада «Березка». Стоимость работ составляет более 15 млн рублей.

Партийный десант посетил строящийся детсад в Апастовском районе. Секретарь местного отделения партии, глава района Айрат Зиганшин побывал на объекте, где работы только начались. Строительство ведется в рамках народной программы «Единой России».

Возведение двухэтажного объекта с техническим этажом обойдется в 102,9 млн рублей. Детсад рассчитан на 80 детей. Земельный участок, где началось строительство, находится на улице Молодежной. Помимо самого детсада здесь построят детские игровые площадки, теневые навесы, места для хранения санок и колясок, блочно-модульную котельную, площадку ТБО. Сдать новое здание планируют до 1 декабря 2024 года.

«Детский сад жители района ждут с нетерпением. Наша совместная задача – выполнить обязательства в срок», – отметил руководитель депутатской фракции в Совете Апастовского района Ленар Хантимиров.

В Муслюмово партдесант под руководством секретаря местного отделения «Единой России», главы района Альберта Хузина ознакомился с капремонтом здания бывшей типографии. На объекте заменены все коммуникации, электропроводка, перелицована крыша, фасад, начались работы внутри здания. На эти цели выделено 50 млн рублей. Капитальный ремонт идет в рамках народной программы партии, после обновления и оснащения необходимой техникой, мебелью, инвентарем здесь разместятся мировой суд, судебные приставы и представители следственного комитета.

По народной программе «Единой России» обновляются и строятся объекты социально-важной инфраструктуры страны – в том числе, в сфере демографии, культуры, развития сельских поселений.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»