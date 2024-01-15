Партдесант ознакомился с ходом работ на объектах народной программы в Татарстане

Партийный десант «Единой России» после новогодних каникул продолжил проверку хода работ на объектах социальной сферы, которые возводятся и ремонтируются в районах Татарстана в рамках народной программы. Члены десанта побывали в Алексеевском, Нижнекамском и Мензелинском районах, а также в Набережных Челнах.

В Алексеевском районе гости ознакомились с ходом работ по строительству Центра бадминтона. Спортивный центр на шесть кортов возводится по народной программе в селе Лебяжье.

«Спортивный объект станет площадкой для подготовки спортсменов и местом притяжения любителей бадминтона», – отметил секретарь местного отделения партии, глава района Сергей Демидов.

Общая площадь застройки составляет 1,5 тыс. квадратных метров. Центр бадминтона объединит административную и спортивную зоны. Игровой зал площадью более 900 метров будет поделен на шесть площадок для парной игры в бадминтон.

В центре предусмотрены по две раздевалки для мужчин и женщин, каждая из которых рассчитана на 16 человек. Все раздевалки оснастят санузлами и душевыми. Также в спортцентре будут медицинский кабинет, комната для хранения спортивного инвентаря, гардероб, комната для тренеров.

Спортивный объект станет площадкой для подготовки спортсменов, которые уже сейчас выступают на республиканских и федеральных соревнованиях, а также для проведения турниров, сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия». Алексеевский район стал первым в Татарстане, где построят центр бадминтона в рамках развития этого вида спорта в муниципальных районах республики. Стоимость объекта составляет более 250 млн рублей. Открытие Центра бадминтона запланировано на февраль 2024 года.

Партдесант также ознакомился с реконструкцией здания в районном центре, где по соседству с музеем родного края разместится музей боевой славы.

В Нижнекамском районе члены рабочей группы совместно с главой поселения, секретарем первичного отделения партии Багдануром Ильдархановым оценили ход работ по строительству ФАПа в селе Нижние Челны.

На ФАПе уже появилась вывеска, персонал набран, подведено водо- и электроснабжение, пока не установлены только сроки газификации. Медпункт будет обслуживать 158 человек.

Напомним, в прошлом году в Нижнекамском районе были построены три ФАПа – в Шереметьевском, Елантовском и Краснокадкинском сельских поселениях. Объекты были возведены в рамках реализации народной программы «Единой России».

Секретарь Мензелинского местного отделения партии, глава района Айдар Салахов вместе с руководителями местных организаций и учреждений провел объезд объектов народной программы, подлежащих реконструкции и ремонту. Одним из таких сооружений стал Дом детского творчества. Здесь планируют переоборудовать несколько помещений для лаборатории и класса, где будут обучать детей азам управления беспилотными летательными аппаратами.

«Использование БПЛА в сфере образования открывает широкие перспективы для эффективного обучения детей. Это инновационный подход, который помогает развивать навыки школьников, стимулирует их интерес к науке и технологиям, а также позволяет подготовить молодежь к будущим вызовам на рынке труда», – сказал Айдар Салахов.

Партдесант также оценил строительство многоквартирного дома, расположенного на улице Заводской. Здесь отремонтируют восемь квартир, которые будут предназначены для узкопрофильных специалистов в разных сферах деятельности, в том числе – врачей.

В Набережных Челнах партийный десант ознакомился с работой общественного транспорта, в частности проверил автобусы большой вместимости. Проверка началась в утренний час пик. Проверку проводили руководитель Исполкома города Фарид Салахов, начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов и директор МУП «Горкоммунхоз» Альвир Аглуллин.

Они отметили, что автобусы подъезжали к остановкам в соответствии с информацией, отображенной в сервисе Яндекс.карты.

«Посмотрели, какая загруженность. Терминалы для оплаты исправны. Будем улучшать работу. Ожидаем в скором времени поставку 46 новых больших автобусов. Проверку транспортных средств продолжим», – рассказал Фарид Салахов.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»