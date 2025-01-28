Партдесант ознакомился с работой новых медучреждений в Татарстане

В Татарстане продолжается работа по ремонту и строительству социально значимых объектов народной программы «Единой России».

Как сообщает пресс-служба партии, депутаты Нижнекамского городского Совета посетили отделение медицинской реабилитации в Нижнекамской Центральной районной многопрофильной больнице. Партдесант возглавил руководитель управления здравоохранения, депутат-единоросс Сергей Мерясев. Отделение предназначено для пациентов с нарушениями функций центральной нервной системы. Оно расположено на втором этаже лечебного корпуса № 2, работает с ноября 2024 года и создано в рамках народной программы «Единой России» и национального проекта «Здравоохранение». Единороссы ознакомились с работой отделения. Стационар рассчитан на круглосуточное пребывание и включает десять двухместных палат. В этом же крыле находится кабинет эрготерапии, где пациенты работают над улучшением мелкой моторики и восстановлением двигательных функций. В дневном стационаре оборудованы многочисленные процедурные и лечебные кабинеты, включая физиотерапию, кабинет роботизированной ходьбы с высокотехнологичным оборудованием, логопеда, психолога, электросна, биологической обратной связи, залы активной и пассивной механотерапии и другие. Все помещения оснащены современным оборудованием.

Фото: © пресс-служба «Единой России»

Еще открыт кабинет групповой эрготерапии, стилизованный под студию. Здесь пациенты восстанавливают навыки самообслуживания и адаптируются к бытовым условиям, чтобы затем максимально быстро вернуться к активной жизни, не выезжая за пределы района.

Также в Нижнекамском районе сельские депутаты увидели работу нового фельдшерско-акушерского пункта, открытого в селе Нижние Челны. Активисты партии Багданур Ильдарханов и Дамир Бурганов посетили ФАП. В день здесь принимают до 8 человек из местных жителей. Оборудование работает отлично, условия прекрасные, все процедуры проводятся быстро и качественно, уточнили депутаты. ФАП построен в рамках реализации народной программы «Единой России» и модернизации первичного звена здравоохранения.

Новый ФАП появился и в Мамадышском районе. В селе Гришкино открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт. Поздравить сельчан с долгожданным событием приехали секретарь местного отделения партии, глава района Вадим Никитин, депутат Госсовета РТ Рустем Усманов и главврач Мамадышской ЦРБ Руслан Гарипов.

Фото: © пресс-служба «Единой России»

Новое здание заменило старое деревянное, в котором медики работали с 1986 года. Вплоть до 2003 года сотрудникам учреждения приходилось рубить дрова и топить печь. И даже после того, как здание подключили к газовому отоплению, посетители жаловались на некомфортные условия и предпочитали вызывать медработников на дом.

«Знаю, что в районе еще остаются территории, которые нуждаются в улучшении медицинской инфраструктуры. Работа в этом направлении продолжится», – заявил Вадим Никитин и поблагодарил руководство республики за заботу о сельском населении.

Новый модульный ФАП стал 21-м по счету в районе. Жители смогут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в комфортных условиях. Медпункт полностью оснащен медицинским оборудованием и отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Строительство стало возможным благодаря народной программе партии «Единая Россия».

Заработала и врачебная амбулатория с кабинетом педиатра в казанском поселке Борисоглебское. Центр общей врачебной практики и педиатрии смогут посещать до 100 человек в сутки – это жители Борисоглебского и соседних поселков. Терапевт, педиатр, хирург, окулист и другие специалисты начали оказывать медико-санитарную помощь, в том числе диагностику и лечение заболеваний, профосмотры, забор биоматериалов и вакцинацию. Для этого в центре есть всё необходимое оборудование.

Фото: © мэрия Казани

Первых посетителей начали принимать с этой недели. До этого жителям поселков приходилось ездить в клиники Авиастроительного района Казани. Открытие врачебной амбулатории состоялось на прошлой неделе с участием секретаря Казанского местного отделения партии, мэра города Ильсура Метшина, директора департамента мониторинга, анализа и стратегического развития Минздрава России Ивана Деева, министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина, председателя Татарстанского Регионального совета сторонников «Единой России», главы Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светланы Захаровой, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: © мэрия Казани

Новая врачебная амбулатория с кабинетом педиатра имеет удобные подъездные пути и парковку. Для пациентов созданы комфортные условия: центр располагает благоустроенными зонами ожидания, просторными холлами и светлыми кабинетами. Строительство велось по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер – от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.