Партдесант ознакомился с капремонтом медучреждений и строительством ФАПов

Партийный десант «Единой России» ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту больниц и поликлиник, а также со строительством фельдшерских акушерских пунктов (ФАПов) в районах Татарстана. Работы проводятся в рамках народной программы партии, главной ее задачей в сфере здравоохранения является – дать возможность жителям получать доступную и высококвалифицированную медицинскую помощь на местах.

В Нижнекамске секретарь местного отделения партии, глава района Рамиль Муллин посетил отделение медицинской профилактики, которое располагается в консультативно-диагностической поликлинике по улице Ахтубинской.

Здесь в комфортных условиях горожане проходят диспансеризацию и профилактический медосмотр. Кабинеты и услуги доступны в одном месте – специалисты принимают на первом этаже здания. Пациенты могут получить консультации узких специалистов – кардиолога, гинеколога, уролога, а также сделать флюорографию, маммографию, пройти другие обследования.

Рамиль Муллин интересовался маршрутизацией, расположением кабинетов. Мэр пообщался с нижнекамцами, которые пришли на диспансеризацию. Рамиль Муллин считает, что было принято правильное решение – выделить диспансеризацию в отдельный блок.

«Отдельные помещения, своя регистратура, электронная очередь, вся диагностика, 14 медсестер и врачей на одном этаже – это всё позволяет сократить время прохождения планового осмотра до одного часа. Это отделение – первый этап в создании единой инфраструктуры медицинской профилактики», – отметил он.

Помимо двух поликлиник, принято решение о создании отдельного пункта для прохождения диспансеризации. Один из пробных – как раз на Ахтубинской. В будущем в городе планируют организовывать профилактические осмотры в общественных местах – торговых центрах, парках.

«Ставлю задачу городской команде проработать автобусные “Маршруты здоровья” и создание дополнительных мобильных пунктов, где нижнекамцы смогут быстро с комфортом пройти медосмотр, например, в ТЦ. Кроме того, обязательно будем работать в этом направлении и с городскими предприятиями. Здоровье горожан – наша общая задача», – заключил Муллин.

В местные больницы решено привлекать дополнительные ресурсы из Нижнекамского медицинского колледжа, вовлечь в эту работу фельдшеров. Отметим, что в Нижнекамском районе ведется активное строительство и ремонт объектов сферы здравоохранения. Недавно партдесант во главе с Рамилем Муллиным ознакомился с ходом ремонта Шереметьевской участковой больницы и Камско-Полянской районной больницы. Еще в рамках народной программы «Единой России» после капремонта на базе детской районной больницы с перинатальным центром открывается приемно-диагностическое отделение.

Также в этом году капитальный ремонт в рамках республиканской программы модернизации первичного звена проходит в Красноключинской и Большеафанасовской врачебных амбулаториях Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. На их преобразование выделено около 12 млн рублей. Сейчас здесь красят стены, приводят в порядок потолки и полы, заменяют сантехнику. Обновлены входные группы в здания, изменена навигация. Предусмотрены и условия для людей с ограниченными возможностями здоровья – организуют доступную среду: расширяют дверные проемы, выделяют отдельные туалетные комнаты. Уже в июне пациенты смогут посетить обновленные врачебные амбулатории и оценить результаты капитального ремонта.

Продолжаются работы и в селе Болгар Нижнекамского района. В августе здесь откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Каркас модульного ФАПа установили в марте, сейчас идет внутренняя отделка. ФАП сможет обслуживать 230 жителей села Болгар и двух соседних деревень – Кзыл Яр и Верхний Ключ.

Новый фельдшерско-акушерский пункт появится и в поселке имени Мичурина Лениногорского района. На месте будущего учреждения сделан фундамент, скоро рабочие приступят к установке модуля. Медицинский объект расположится на улице Советской. Пока квалифицированную помощь жители получают в старом здании пункта. На месте будущего здания побывала глава Мичуринского поселения, депутат ОМСУ, член «Единой России» Рамзия Иванова.

В новом ФАПе будет система отопления, водоснабжения и вентиляции, а также электрическое и сантехническое оборудование. Пункт будет оснащен современным оборудованием. С открытием фельдшерско-акушерского пункта жители села смогут получить первую медицинскую помощь в комфортных условиях, поставить необходимые прививки, пройти обследование, записаться на прием к узким специалистам и получить телеконсультацию.

В Мамадыше стартовал капитальный ремонт терапевтического отделения Центральной районной больницы. Больница находится в 4-этажном здании, построенном в 1982-м. В 2001-м построили терапевтический корпус. С 2022 года в ЦРБ ведется поэтапное обновление разных корпусов и отделений. За больницей закреплены около сорока тысяч жителей, в том числе – почти 8 тысяч детей.

В марте этого года медицинское учреждение получило новый просторный вестибюль, в блоке поликлиники появились комфортные зона ожидания, картотека, гардероб и кафе. Больница может принимать до 600 пациентов в день. Незадолго до этого капитальный ремонт завершился в двух блоках хирургического отделения. Сейчас строительные бригады работают в терапевтическом отделении. Здесь, как и в хирургическом корпусе, заменят все инженерные системы, обновят палаты, кабинеты, появятся новые санузлы.

Ремонт делают по инициативе секретаря Мамадышского местного отделения партии, главы района Анатолия Иванова. По его просьбе Правительство республики выделило необходимую сумму. На одной из последних встреч с медицинскими работниками Иванов отметил, что за последние годы в оздоровление местной системы здравоохранения было вложено около 500 миллионов рублей.

«Уверен, комфортные условия работы отразятся и на ее качестве», – сказал глава района.

Здоровье граждан, повышение продолжительности жизни, активное долголетие людей старших поколений, защита материнства и детства – приоритетные направления для «Единой России», поэтому в стране в целом и в Татарстане реализуется целый комплекс мер. Главная задача – получение современной, эффективной, доступной медицинской помощи каждому жителю республики, отметили в пресс-службе регионального отделения партии.