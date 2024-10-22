Партдесант осмотрел строящиеся объекты в трех районах Татарстана

Участники партийного десанта посетили строящиеся и ремонтируемые объекты в трех районах Татарстана. Работы на них ведутся в рамках народной программы партии, сообщили в региональном отделении «Единой России».

Так, в Арском районе депутат районного Совета Ильфира Шакирова и исполнительный секретарь Арского местного отделения партии Талгат Залялетдинов осмотрели строящийся мост через реку Верезинку. Объект расположен в селе Большие Верези, которое находится в двух километрах от Арска. Мост — одна из важных дорожных артерий населенного пункта, в котором проживают свыше 400 человек. Также он связывает Арск с Атнинском районом.

Работы начались 10 апреля. В настоящее время специалисты проводят земляные и укрепительные работы. Планируется, что строительство будет завершено в ноябре 2024 года.

Партдесант во главе с главой Апастовского района Айратом Зиганшиным посетил строящийся детсад в Апастово. На его возведение было направлено 24,5 миллиона рублей. Двухэтажное здание с техническим этажом будет рассчитано на 80 детей. На территории разместят игровые площадки, теневые навесы, места для хранения санок и колясок, котельную и площадку ТБО.

Строительство корпуса здания практически завершено. Далее специалисты займутся установкой внутренних слаботочных систем, монтажом наружных электрических сетей и другими работами. Планируется, что объект будет сдан до конца 2025 года.

«Посетил строительные площадки, где активно возводятся новые социальные объекты. Среди них — современный детский сад, который призван обеспечить качественное дошкольное образование для маленьких жителей. Этот сад будет оснащен всем необходимым для комфортного пребывания детей: игровыми площадками, спортивными и образовательными зонами», — отметил Айрат Зиганшин.

В Нижнекамском районе депутат Кармалинского сельского поселения, заместитель главного врача по экономике Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром Алексей Барабаш побывал в родильном доме, который обновляется по народной программе партии.

Он отметил, что работы в четырехэтажном здании идут по графику. В стационаре Нижнекамской детской райооной больницы с перинатальным центром они уже подходят к концу. Рабочие отремонтировали входную группу, фасад, здание оснащается мебелью и необходимым оборудованием.

Затронул ремонт и помещения молочной кухни.

Также состоялось открытие новой молельной комнаты. Она находится в переходе между стационаром и детской поликлиникой №2.