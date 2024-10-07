Партдесант осмотрел стройку поликлиники и ремонт СДК в районах Татарстана

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Партийный десант осмотрел строящиеся и ремонтируемые объекты в трех районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, в Набережных Челнах проведена проверка благоустройства объектов, вошедших в программу «Наш двор». В проверяющую группу вошли заместитель мэра Ирина Сагидуллина, местные депутаты Андрей Елантьев, Резеда Мавзютова, Руслан Мустафин, исполнительный секретарь местного отделения партии Римма Фасхутдинова, представители подрядчика и руководители территориальных самоуправлений.

Они посетили дворы 13-го микрорайона и 59-го комплекса. В первом большая часть работ завершена, благоустройство планируется полностью выполнить к концу октября.

«В этом году в городе отремонтировали 73 двора, за весь период реализации программы привели в порядок более 400 дворов», — отметила Ирина Сагидуллина.

Жители 59-го комплекса рассказали, что во дворах по программе обновили асфальт и тротуары, оборудовали инклюзивную площадку, а в детских зонах установили современные игровые элементы.

Заместитель мэра Набережынх Челнов подчеркнула, что для сохранения красоты своего района жителям стоит бережно относиться к благоустроенным территориям. Благоустройство дворов стало возможным благодаря народной программе партии.

Кроме того, партийный десант побывал на объектах строительства и капитального ремонта в Буинском районе. Так, в Нижненаратбашском сельском доме культуры ведутся внутренние работы, ремонт стен, укладка пола, установка систем освещения. В дальнейшем в ДК планируют оборудовать многофункциональный зал, в котором будут проводиться концерты, выставки и кружки.

«Работы продвигаются в соответствии с графиком, вскоре Нижненаратбашский Дом культуры станет настоящим центром притяжения для местных жителей, где каждый сможет найти что-то интересное для себя», — отметил глава района Ранис Камартдинов.

Продолжаются работы и в Альшиховском сельском доме культуры. Специалисты занимаются отделкой, обшивкой фасада. Завершены замена систем отопления и установка окон. Также в здание завозится мебель. Обновление проводится в рамках народной программы.

В Нижнекамском районе рабочая группа под руководством депутата, начальника районного Управления здравоохранения Сергея Мерясева оценила ход строительства детской поликлиники в микрорайоне 35а.

Рабочие приступили к облицовке фасада, производится внутренняя отделка помещений, благоустройству территории. В здание проведены все инженерные коммуникации.

Ожидается, что новая поликлиника будет принимать до 200 человек в день. В здании откроют «красную зону» для пациентов с температурой, кабинеты педиатров, забора анализов, неотложной помощи, рентген-аппарат. Кроме того, на базе комплекса будут работать детский Центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» на реализацию проекта было выделено 446 млн рублей.

Планируется, что медицинское учреждение начнет принимать пациентов к концу года.