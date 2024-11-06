Партдесант осмотрел сосудистый центр, дороги и ФАП в районах Татарстана

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Участники партийного десанта «Единой России» проинспектировали социальные объекты в трех районах Татарстана, обновляемые и строящиеся в рамках народной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, в Богатых Сабах депутаты Сабинского городского поселения Расих Хасанов и Ильшат Муртазин осмотрели стройплощадку нового сосудистого центра ЦРБ. Объект возводится по ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий» программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В настоящее время ведется строительство крыши, заливка подъезда к новой приемной площади, завершена отделка подвальной части.

Здание сложной формы, оно примыкает к хирургическому корпусу. Ведется устройство подъездных путей, тротуаров, малых архитектурных форм, пешеходных зон и других элементов. В центр будут вести универсальные пути, пешеходные зоны и тротуары, предназначенные в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения. На первом этаже предусмотрены 12 койко-мест, кабинет рентгено-компьютерной томографии, приемно-диагностическое отделение и интенсивной терапии (реанимации), рассчитанное на шесть пациентов. На втором этаже разместится эндоскопическо-хирургическое отделение широкого профиля, а в подвале — стерилизационный блок, помещение централизованного обеззараживания отходов, подсобные помещения.

Планируется, что новый центр будет принимать пациентов из Кукморского, Сабинского и Тюлячинского районов. На строительство объекта было выделено 628 млн рублей. Планируется, что работы будут завершены до 1 декабря.

В Пестречинском районе завершился капремонт дороги Чита — Кряш-Серда. Объект обновлен по республиканской программе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«В эту программу мы попали в 2019 году, тогда же сделали проект, подготовили всю документацию. В прошлом году отремонтировали часть дороги от села Читы до деревни Колкомерка протяженностью 4,8 километров. С началом лета приступили к обновлению дороги в Кряш-Серду», — рассказал лава поселения Николай Морозов.

Кроме того, проводится ремонт моста на въезде в село. Конструкция была построена 45 лет назад силами колхоза и успела прийти в негодность.

На время ремонта была организована объездная дорога и построен временный мост. Рабочие полностью восстановили поврежденное полотно на мосту, а в самом населенном пункте уложили асфальт и расширили дорогу до семи метров. В целом за 2024 год здесь обновлено 2,2 километра дорог.

В Муслюмовском районе завершен ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Новые Карамалы. Обновленный объект оценил глава поселения Ильнур Каримов.

Здание ФАП было построено еще в 1985 году. В последние годы оно выполняло функции детского сада. Однако недавно его решили вернуть в систему здравоохранения.

Стоимость ремонтных работ составила 960 тысяч рублей. В здании обновили крышу, двери, купили новый газовый котел и оборудовали объект противопожарной сигнализацией. Отделка пункта велась на средства, собранные сельчанами по программе самообложения, и республиканское финансирование.

Объект здравоохранения будет обслуживать более 120 человек. Прием населения будут вести фельдшер и его помощница.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В деревне Элемте отремонтирована водонапорная башня. Помимо местных жителей, она обслуживает село Михайловка — 450 человек. Благодаря ремонту удалось установить и устранить места протечек, а также освежить внешний вид труб. Ремонт стал возможным благодаря программе самообложения и софинансированию из республиканского бюджета. Качество и сроки ремонта контролировали глава Михайловского сельского поселения Нажима Ращупкина, а также депутаты ОМСУ Лилия Салимова, Роберт Исламов.