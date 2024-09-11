Партдесант осмотрел объекты народной программы в четырех районах Татарстана

Партийный десант «Единой России» побывал на объектах в четырех районах Татарстана, где готовятся, ведутся или завершены работы в рамках народной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Так, в Мамадыше депутат местного самоуправления Владислав Захаров осмотрел стройплощадку под будущий автомобильный мост через реку Ошма, который соединит улицы Чапаева и 18-й годовщины Октября. В настоящее время на площадке установлены первые буровые сваи, которые будут держать опоры.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

К концу года на объекте завершат забивку всех 102 свай и начнут устанавливать опоры. Зимой строительство не остановится — в условиях «теплицы» специалисты приступят к монтажу балок пролетного строения. Работы на площадке организованы в две смены — с 6.00 до 23.00.

По проекту ширина моста составит 10 метров, длина — 56. Ожидается, что конструкция станет частью транспортной развязки рядом с будущим жилым сектором и повысит пропускную способность уже действующих маршрутов.

Вторым объектом, на котором побывали представители партийного десанта, стал мост через реку Камышла в Лениногорске. Реконструкция здесь уже завершена — работы велись в течение нескольких месяцев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На необходимость ремонта моста не раз обращали внимание местные жители, поэтому объект был включен в народную программу «Единой России». Здесь усилили конструкции, обновили покрытия, установили малые ограждения и тротуары, что повысило безопасность передвижения, отметила и.о. исполнительного секретаря Лениногорского местного отделения партии Гузель Ганиева.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин принял участие в церемонии открытия благоустроенной набережной реки Манаузка. В прошлом году здесь велись работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», а сейчас завершилось благоустройство второй очереди.

«Сейчас наша главная задача — беречь и содержать в чистоте эту красоту», — подчеркнул Марсель Шайдуллин.

Кроме того, в Азнакаеве завершилось обновление территории возле дома №27 по улице Булгар по программе «Наш двор».

«Это праздник, радостный вдвойне: благодаря программе „Наш двор“ дворовая территория стала еще красивее. Обустроены удобные площадки, где дети могут играть, заниматься физкультурой. Спасибо нашему Раису Рустаму Минниханову за поддержку в такой большой работе. В рамках этой программы в районе отремонтировано 150 дворов, наши дворы благоустраиваются пятый год», — заявил глава района.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Еще один двор представители партдесанта во главе с депутатом, секретарем Большекибячинского сельского поселения Айратом Сафиным осмотрели в селе Большие Кибячи Сабинского района. На территории уже уложен тротуар, установлено оборудование для детской площадки, проведено освещение. В планах — обновить наружное освещение, установить ковробойки, сушилки для белья, скамейки и урны.