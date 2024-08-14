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Партдесант оценит соблюдение ПДД на дорогах к соцобъектам в Казани
15 августа в 10.00 партийный десант «Единой России» посетит объекты дорожной инфраструктуры в районе школы № 113 и билингвального детсада № 303 на улице Адоратского в Казани. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Участники партдесанта осмотрят объекты на предмет соблюдения правил дорожного движения. В выезде примут участие депутат Госсовета Татарстана, гендиректор ООО «Бахетле» Муслима Латыпова, а также депутат Казанской городской думы Марсель Шарапов.
8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.
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