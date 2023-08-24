Партдесант оценил ход строительных работ в Заинском, Буинском и Апастовском районах

Партийный десант «Единой России» оценил ход ремонтно-строительных работ, проводимых на объектах народной программы в Заинском, Буинском и Апастовском районах Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Татарстанское региональное отделение политической партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Олег Морозов принял участие в программе рабочей поездки Раиса РТ Рустама Минниханова в Заинский район. Делегация посетила татарскую гимназию имени Р.Ш. Фардиева, открытую после капитального ремонта. В здании обновлены помещения учебных классов, спортивного зала, медицинского кабинета, столовой, музея и библиотеки. На каждом этаже гимназии дополнительно организованы зоны отдыха для детей, каждая в определённом стиле.



Еще один объект, заинтересовавший гостей, – двухэтажный крытый плавательный бассейн. Современное здание может принять более 230 тысяч человек в год и рассчитано на посещение как взрослых посетителей, так и детей, а также людей с ОВЗ. На ремонт объекта было выделено 447 млн рублей.

Также завершились ремонтные работы в общежитии Буинского медицинского училища. Успешному завершению капитального ремонта на объекте способствовал член фракции партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.



«Мое участие началось 1 апреля, когда ко мне во время региональной недели обратился директор училища, рассказавший о том, что большая часть работ по капитальному ремонту проведена. Однако на мебель в общежитии нужны были еще около 9 млн рублей. Направил депутатский запрос в региональный Минздрав для выделения дополнительного финансирования. Вместе работали всё лето: старались успеть к началу нового учебного года, чтобы для студентов он был богат как на знания, так и на новые положительные эмоции», — пояснил Максим Топилин.



По его словам, студенты уже заселяются в отремонтированные комнаты с современной мебелью. Отметим, в программу капитального ремонта студенческих общежитий по народной программе партии «Единой России» в 2023 году вошли 243 общежития из 99 вузов.

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госсовета РТ Фаниль Багаутдинов, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Юрий Камалтынов в составе партдесанта осмотрели ход ремонта молочного комбината в Апастовском районе. Они ознакомились с высокотехнологичным оборудованием для переработки молока и производства продукции.



«В нашей организации создано 118 рабочих мест. Производим полутвердые, твердые сыры и обезжиренное сухое молоко. Наша цель — сделать так, чтобы продукция, производимая в районе, соответствовала высоким стандартам», — рассказал генеральный директор молочного комбината Александр Емшанов.

Напомним, строительство и ремонт школ, больниц, дорог и общественных пространств — одно из приоритетных направлений деятельности «Единой России» в рамках ее народной программы.