Партдесант оценил ход работ на соцобъектах в Нижнекамске, Арске и Черемшанском районе

Партийный десант «Единой России» ознакомился с ходом работ на социальных объектах в Нижнекамске, Арске и Черемшанском районах Татарстана. Объекты обновляют в рамках народной программы партии.

Так, в Нижнекамске депутаты-единороссы ознакомились с работой центра креативной индустрии «База», который открылся три месяца назад. Городское пространство «перезагрузилось» практически за год, отметила депутат Нижнекамского городского Совета, заместитель мэра Марина Камелина. «Оно становится точкой притяжения для творчества, созидания, активного образа жизни, куда можно прийти всей семьей и найти себе увлечение по душе. А молодые предприниматели Нижнекамска в возрасте от 14 до 35 лет уже сейчас могут стать резидентами “Базы” на льготных условиях», – сказала она.

В центре работают «Школа креативных индустрий», библиотека, IT-парк, скоро начнет свою работу шахматное отделение ДЮСШ «Батыр».

Камелина добавила, что в перспективе предстоит дальнейшее благоустройство прилегающей к «Базе» территории, реализация масштабных фестивальных проектов, событийного движения. Обновление и строительство молодежных и креативных центров проходит в рамках народной программы «Единой России».

В Арске депутаты городского Совета ознакомились с ходом капитального ремонта в гимназии №5. Партдесант возглавил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Талгат Залялетдинов.

Работы в школе проходят благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования госпрограммы «Развитие образования». На обновление гимназии направлено 105 млн рублей.

На эти средства планируется полностью обновить фасад, входную группу, заменить кровлю, установить новые окна и двери, отремонтировать системы энергообеспечения и электроснабжения. Также обновят системы отопления, водоснабжения, канализации, заново сделают стяжку полов. Работы уже выполнены на 30%, ремонт планируют закончить к середине августа текущего года.

Арская гимназия №5 построена в 1997 году. С тех пор капитальный ремонт школы не проводился. Здесь обучаются 750 школьников, работают 55 преподавателей. На время капитального ремонта детей распределили в многопрофильный лицей имени Г. Курсави.

Жители Черемшанского района ждут преображения двух спортивных объектов. Партийный десант, в состав которого вошли секретарь Черемшанского местного отделения партии, глава района Рамиль Айбатов и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете района Надежда Гумерова, посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Черемшан» и ледовый дворец спорта «Юбилейный», где идет масштабный ремонт. Нарушений по срокам исполнения и качеству стройматериалов нет. На обоих объектах работы ведутся в соответствии с графиком.

Ледовый дворец спорта «Юбилейный» открылся 26 августа 2008 года и сразу же стал центром притяжения для жителей района. Здесь проходят сборы и соревнования по хоккею с шайбой среди спортсменов и любителей спорта не только Черемшанского, но и других районов и городов Татарстана и России. Команда ХК «Черемшан» в 2010 году стала победителем Первенства Татарстана среди мужских команд.

Здесь созданы все условия для активного отдыха: есть площадка для массового катания на коньках, тренажерный зал, теннисный и бильярдный столы, хореографический зал. В зимнее время можно совершить лыжную прогулку вокруг здания.

Во дворце проходят тренировки по хоккею с шайбой и национальной борьбе – для воспитанников детских садов, кадетской школы, учащихся местных школ и лицея.

Капитальный ремонт ледового дворца предусматривает приобретение мебели, оборудования, инвентаря, а также благоустройство прилегающей территории. На сегодня выполнено 75% работ. На преображение спортивного объекта выделено 85,8 млн рублей из бюджета республики.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Черемшан» открылся в декабре 2018 года.

Здесь приведут в порядок спортивный зал, предназначенный для соревнований и тренировок. Все желающие смогут в комфортных условиях играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол и даже испытать себя на 12 видах тренажеров. Второй этаж отведут под занятия боксом, отремонтируют плавательный бассейн на три дорожки.

Обновление комплекса включает также покупку мебели, оборудования и инвентаря и благоустройство территории. Более 70% работ уже выполнены. В бюджете Татарстана предусмотрели около 85 млн рублей на модернизацию объекта.