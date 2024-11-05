Партдесант оценил ход капремонта Черемшанской ЦРБ и набережной Камы

Партийный десант осмотрел социально значимые объекты в районах Татарстана, которые обновляются в рамках народной программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Так, в Черемшанском районе завершается вторая очередь капремонта центральной районной больницы. Обновлены хирургическое отделение и подвал здания.

По словам главного врача медучреждения Лилии Муртазиной, хирургическое отделение переедет в обновленные помещения уже в этом году. В отделении уже установленые пластиковые окна, потолки, новые двери, проведена замена инженерных коммуникаций. Также в скором времени сюда завезут мебель. «Можно сказать, что остались последние штрихи: мастера заливают полы, укладывают плитку и линолеум», — подытожила она.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

На первый этап работ, включавший терапевтическое и детское отделения стационара, выделили 50 млн рублей, на второй — еще 51 млн.

Контролирует ход работ глава района Рамиль Айбатов. Также ежедневный мониторинг проводят главный врач совместно с врачом-анестезиологом-реаниматологом, куратором из РКБ и с бригадиром строителей.

В пресс-службе отметили, что во время ремонтных работ прием пациентов не останавливался — все отделения функционируют в штатном режиме. Временно хирургическое отделение располагается на первом этаже стационара.

В Алексеевском районе завершилось благоустройство второй очереди набережной реки Кама. Работы охватили участок от улицы Пролетарской до улицы Сидорова поселка Алексеевское. Преображенное общественное пространство оценили члены депутатской фракции в Совете Алексеевского района.

В ходе благоустройства рабочие расчистили береговую полосу и территорию, прилегающую к Ахтырскому колодцу, оборудовали пешеходный настил.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«На этом работы не заканчиваются. В планах — продолжение благоустройства набережной реки Кама и территории вокруг Ахтырского колодца», — отметила руководитель депутатской фракции Галина Белова.

Также организованы руслорегулирующие мероприятия на реке Ахтырка. Работы проводятся в рамках республиканской экологической программы по сохранению водных объектов. Так, на участке от первой школы поселка до Камы русло реки освободили от сорной растительности, проведено берегоукрепление на участке от улицы Ленина до улицы Северной. В скором времени стартуют ремонт и благоустройство пешеходных мостов через водоем.

В Заинском районе в рамках народной программы и национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт двух дорог районного значения: «Заинск — Сарманово» и «Заинск — Сармаш-Баш — Петровский Завод (Сармановский район). Обновлена дорожная одежда, установлены дорожные знаки и стальное ограждение, нанесена разметка. Ожидается, что это позволит обеспечить безопасность водителей и повысить пропускную способность трассы.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В церемонии открытия участков принял участие глава района Разиф Каримов. Он выразил благодарность всем участвовавшим в реализации проекта, а также наградил строителей благодарственными письмами и почетными грамотами.

В Лениногорском районе после капремонта открыт Дом культуры в селе Старая Письмянка. Строительно-монтажные работы здесь продолжались на протяжении 10 месяцев. Их вели в рамках федеральной партийной программы «Культура малой Родины».

В здании полностью обновили коммуникации, фойе и входную группу, двери, полы и стены. Также была приобретена мебель. Стоимость ремонта составила свыше 47 млн рублей.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Участие в церемонии открытия приняли первый замминистра цифрового развития РТ Илья Начвин, руководитель исполкома Лениногорского района Марат Гирфанов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Храмов, а также жители села.