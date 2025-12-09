Партдесант оценил ход исполнения народной программы «Единой России» в двух районах РТ

Фото: tatarstan.er.ru

Татарстанские единороссы посетили объекты социальной инфраструктуры, которые строят и ремонтируют в рамках народной программы партии. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

В Кукморском районе сразу несколько объектов в сфере культуры переживают обновление. В селе Вахитово продолжается реконструкция Театра юного зрителя. С работой ознакомились секретарь Кукморского местного отделения партии, глава района Сергей Димитриев, депутат Ильгизар Курбанов, руководитель районного исполкома Азат Гарифуллин.

Сейчас идут работы по устройству кровли основного здания. Капитальный ремонт проходит в спортивном зале, раздевалках, медицинском кабинете. После ремонта в здании разместится библиотека, появятся помещения для Дома культуры, а также продолжат работу фельдшерско-акушерский пункт и кабинеты сельского поселения. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Семья».

Фото: tatarstan.er.ru

Вторая часть работ запланирована на 2026 год. Она затронет часть здания, где находится молодежный театр. Будут обновлены входная группа, сцена и зрительный зал, появится балкон. На втором этаже планируется оборудовать танцевальные залы.

В соседней деревне Балыклы развернулась масштабная реконструкция Дома культуры. В ходе капитального ремонта в здании заменили окна, полы, фасад и кровлю, также модернизировали все инженерные сети. Подрядчикам предстоит выполнить внутренние отделочные работы.

Обновленный Дом культуры должен стать современным и многофункциональным центром, готовым принять жителей деревни для проведения концертов, собраний, праздников и других важных событий. В деревне есть свои кружки, секции, жители активно участвуют во всех мероприятиях. Модернизация сельского клуба улучшит условия для культурного досуга и развития творческого потенциала жителей Балыклы.

Фото: tatarstan.er.ru

В селе Починок Кучук Кукморского района также обновляют Дом культуры, который уже долгое время исправно служил людям. Работы начались в мае этого года и проходят в рамках республиканской программы.

По словам секретаря Починок-Кучуковского первичного отделения «Единой России» Ильнура Юсупова, необходимо привести здание в соответствие с современными требованиями, поэтому он лично следит за соблюдением сроков завершения работ.

В доме культуры будет настроено видеонаблюдение, потребуется новая мебель. Завершить ремонтные работы планируют к весне следующего года. Реконструируемый Дом культуры посетили Сергей Димитриев, Азат Гарифуллин и депутат Рамиль Маликов.

Открытие обновленного Дома культуры с нетерпением ждут местные жители. Они не остаются в стороне от работ по благоустройству: все с интересом следят за ходом дел и готовы помочь.

Фото: tatarstan.er.ru

В Сабинском районе продолжается строительство современного сосудистого центра в Центральной районной больнице. По проекту в центре будут созданы приемно-диспансерное отделение, отделение лучевой диагностики, специальные палаты, отделение интенсивной терапии, операционные блоки и другие отделения. Медицинское учреждение станет ключевым звеном в системе оказания специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Строители уже выполнили значительный объем работ. Все основные общестроительные и монтажные этапы близки к завершению. В процессе – монтаж системы пневмопочты, системы медицинских газов, отделочные работы. Предстоит закупка и поставка современного медицинского оборудования, мебели и инвентаря. Специалисты должны наладить и запустить поступившее оборудование и все инженерно-технические системы будущего центра.

Весной 2026 года ожидается получение лицензии на осуществление медицинской деятельности. Пристальное внимание к важному проекту проявляет секретарь Сабинского местного отделения «Единой России», глава района Раис Минниханов, который еженедельно посещает строительную площадку.

Сосудистый центр возводят в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Фото: tatarstan.er.ru

В селе Большие Нырты идет строительство многофункционального сельского Дома культуры. Ход работ проконтролировал глава Большеныртинского сельского поселения Рафис Сафаргалиев. Уже подготовлено основание для будущего здания, начался монтаж инженерных сетей. В частности, идет укладка наружных коммуникаций: канализации, водопровода.

Параллельно ведется организация строительного городка и проводится временное электроснабжение объекта, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы техники и строительных бригад.