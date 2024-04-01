Партдесант оценил в Челнах капремонт центра детского творчества и спортивной школы

Партийный десант «Единой России» ознакомился с ходом капитального ремонта двух социально важных объектов города – центра детского творчества №16 «Огниво» и здания спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский».

В центре детского творчества №16 «Огниво» побывали заместитель главы города, руководитель фракции партии Ирина Сагидуллина и депутаты городского совета Абдулхак Батюшов, Альфинур Галиакберова, Рубин Бадиков и Вадим Матюшин.

Здание центра построено в 1984 году. Здесь ежегодно по разным программам дополнительного образования занимаются до 1500 учащихся.

В настоящее время на объекте выполнен демонтаж, строители монтируют панели вентилируемого фасада здания. Большой объем работ запланирован по замене инженерных сетей: систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляция, кондиционирования, электроснабжения, слаботочных сетей. В здании будут установлены новые входные группы, двери и окна. Внутреннюю отделку выполнят с учетом современных тенденций и дизайна. Строители заверили, что все работы будут выполнены в срок и в надлежащем качестве.

С ходом капитального ремонта здания спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийский» ознакомились руководитель фракции партии «Единая Россия» Ирина Сагидуллина и депутаты Абдулхак Батюшов, Альфинур Галиакберова, Ася Кислова, Рубин Бадиков и Алексей Горшков.

«Олимпийский» – одна из главных школ по подготовке спортсменов сборных команд города, республики, России. Здание было построено в 1980 году, за 43 года здесь никогда не проводился капитальный ремонт. О необходимости реконструкции жители неоднократно поднимали вопрос на встречах с руководством города и депутатами.

Благодаря поддержке руководства республики городу удалось получить финансирование на капитальный ремонт. В 2021 году была разработана проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза, в ноябре прошлого года начались ремонтные работы.

Сейчас на объекте завершены все демонтажные работы. Строители устанавливают входные группы, витражи, монтируют окна и двери. Здесь, также как в центре «Огниво», полностью обновят системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, слаботочных сетей. В настоящее время на объекте монтируются теплые полы, система водоподготовки для бассейна. Внутренняя и внешняя отделка здания будут выполнены с использованием современных материалов.

Главный архитектор города Малика Шамсиева отметила, что в «Олимпийском» сохранятся исторические, узнаваемые и любимые горожанами архитектурные решения, задуманные и воплощенные при строительстве здания.

Ежедневно на капитальном ремонте работают более 60 строителей. Открытие обновленной спортивной школы «Олимпийский» планируется к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Строительство новых и обновление существующих внешкольных образовательных центров входят в народную программу «Единой России». Представители партии в каждом районе Татарстана знакомятся с тем, как продвигаются работы по строительству и ремонту разных социально важных объектов.

Фото: Управления по связям с общественностью Набережных Челнов