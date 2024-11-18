Партдесант оценил строящийся детский лагерь и обновленный ФАП в районах Татарстана

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Партийный десант посетил объекты народной программы, которые строятся и ремонтируются в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, в селе Нырья Кукморского района после капремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. Церемонию посетили депутат Совета Нырьинского сельского поселения Владимир Павлов, руководитель районного исполкома Азат Гарифуллин и главврач ЦРБ Вадим Рахматуллин.

ФАП был отремонтирован по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Фельдшерско-акушерский пункт — один из самых востребованных социальных объектов. Уверен, что это здание будет служить населению долгие годы. Желаю, чтобы пациенты сюда приходили только за советом», — прокомментировал Азат Гарифуллин.

В состав Нырьинского сельского поселения входят восемь деревень. Прием населения осуществляют два фельдшера и один помощник. В ФАП жители смогут получить квалифицированную медпомощь, получить консультацию, пройти вакцинацию и диспансеризацию.

Всего по Кукморскому району действуют 56 ФАП, в том числе 21 модульный.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В Нурлатском районе продолжается строительство детского оздоровительного лагеря «Заречный» в селе Новая Амзя. Работы на объекте стартовали в марте — за это время были проложены подземные коммуникации, возведены стены, ведется монтаж кровли. Далее специалисты приступят к отделочным работам, установке дверей и оконо, благоустройству.

Ожидается, что на территории появятся четыре спальных корпуса, дома для персонала, медпункт и клуб. В последнем разместятся библиотека, кабинет администрации, зрительный и танцевальный залы, костюмерная, артистическая и вестибюль. Оборудуют также столовую, открытую сцену, КПП, склад и другие вспомогательные помещения.

С ходом строительных работ ознакомились глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев и глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

«Строительно-монтажные работы идут хорошими темпами. Планируем, что с первого июня следующего года здесь начнут отдыхать дети», — отметил Ишкинеев.

По словам министра по делам молодежи РТ, новый лагерь рассчитан на 120 детей. Появление объекта поможет обеспечить реализацию программы отдыха детей и молодежи.

На прилегающей к ДОЛ территории планируется устройство игровой площадки, площадок для проведения общественных мероприятий, встреч с родителями и занятий спортом, а также установка малых архитектурных форм.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Кроме того, партийный десант посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Черемшане. Оценила ход ремонтных работ руководитель фракции местного отделения партии «Единая Россия» Надежда Гумерова.

На обновление объекта было выделено свыше 84 млн рублей. «Сейчас здесь одновременно трудятся несколько бригад. Электрики меняют проводку, одна бригада занята монтажом вентиляции, также работают плиточники и штукатурщики. В планах — привести в порядок водопроводную линию, канализационную сеть и отопительную систему», — отметил первый заместитель руководителя исполнительного комитета района Муса Вильданов.

Специалисты заменили окна и двери, обретают новый вид полы и потолок. Отремонтировано крыльцо и благоустроена территория. Обновление идет в рамках народной программы партии «Единая Россия».