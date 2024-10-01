Партдесант оценил строительство молодежного центра и ремонт спортплощадок в РТ

Партийный десант посетил ряд строящихся и ремонтируемых объектов в рамках народной программы в четырех районах Татарстана. Об итогах инспекции сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, глава Минмолодежи республики Ринат Садыков посетил стройплощадку будущего молодежного центра в Дрожжановском районе. Его сопровождали секретарь местного отделения партии, глава района Марат Гафаров, замруководителя исполкома по социальным вопросам Айрат Залялов и начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Руслан Вильданов.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В настоящее время на площадке идут строительно-ремонтные работы. Специалисты укладывают плитку на месте входной группы, ведется замена окон, планируется ремонт фасада. В центре будут размещены студия звукозаписи, доброцентр, киберкласс, кабинет патриотического воспитания, кол-центр, актовый зал, кабинет психолога, методический кабинет. Площадка рассчитана на 100-200 посещений.

В Альметьевске планируют провести ремонт семи спортплощадок. Средства на их обновление выделены по инициативе главы района Тимура Нагуманова. Работы затронули объекты на проспекте Строителей, улицах Советской, Бигаш, Ленина, Мира, Сулеймановой, Тельмана. В настоящее время здесь ведется ремонт систем оповещения, затем рабочие приступят к замене ограждений и покрытий. Завершить ремонт планируется до конца года.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«Обновление спортивных площадок — один из приоритетов в рамках развития спортивной инфраструктуры и поддержки массового спорта. Это делается с целью вовлечь в массовые занятия спортом большее число жителей. Цель таких мер — создать условия для популяризации здорового образа жизни и повысить доступность занятий спортом для альметьевцев», — заявил Нагуманов.

В Бугульме после капремонта открыт детский сад №35 «Дельфин». Здание было построено в 1979 году, впервые обновлять его начали только в 2022-м. По республиканской программе в рамках национального проекта «Образование» детсад полностью преобразился. Во время проведения масштабного ремонта воспитанники посещали другие дошкольные учреждения — никто из них не остался без места.

Строители заменили инженерные сети, кровлю, фасад, окна и двери, обновили пищеблок, санузлы, благоустроили территорию, установили теневые навесы и оборудовали детские игровые зоны. Стоимость работ составила 77 млн рублей.

«Предмет особой гордости — обновленный бассейн, который так необходим детскому саду физкультурно-оздоровительного направления», — рассказал в соцсетях глава района Линар Закиров.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В Азнакаевском районе члены партдесанта приняли участие в церемонии открытия центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в четырех школах. Их появление стало возможным в рамках федерального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование» при поддержке Министерства образования и науки Татарстана.

Новые объекты начнут работать в школах №3 в Азнакаеве и поселке Актюбинский, в образовательных учреждениях сел Урсаево и Какре-Елга.

«Для работы „Точки роста“ в школы района поступило новое оборудование — это цифровые лаборатории, ноутбуки, веб-камеры, микроскоп, оборудование для проведения опытов, конструкторы для робототехники», — рассказала исполнительный секретарь Азнакаевского местного отделения партии Рита Байтукалова.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Строительство и ремонт объектов в сфере образования, молодежной политики, спорта прописаны в народной программе партии. Это стратегический документ «Единой России», сформированный на основании почти 2,5 миллионов предложений и обращений граждан страны и затрагивающий в той или иной степени все сферы жизни.