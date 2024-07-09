Партдесант оценил строительство и ремонт трех объектов в районах Татарстана

В Татарстане продолжаются строительство и ремонт объектов в рамках народной программы «Единой России». Так, на этот раз партдесант посетил Мамадышский, Спасский и Нижнекамский районы, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Так, секретарь Красногорского первичного отделения партии, депутат ОМСУ Валия Гиззатуллина и депутат отделения местного самоуправления Мамадышского района Светлана Ханова посетили ледовый дворец «Олимп». Открытый в 2005 году объект до этого ни разу капитально не ремонтировался.

Стоимость работ составила порядка 64 млн рублей, они ведутся по республиканской программе «Капитальный ремонт спортивных объектов». Ожидается, что модернизация ледового дворца завершится в течение четырех месяцев.

«Работы уже начались, на данный момент разобраны хоккейные борта. В последующем специалисты снимут бетон, вывезут грунт. Требуется основательное выравнивание площадки, которая в последние годы имела серьезные изъяны. Также предстоит замена теплового контура», — поделилась Валия Гиззатуллина.

В селе Красная Слобода Спасского района в рамках народной программы возволится модульный фельдшерско-акушерский пункт. Партдесант контролирует сроки работ, качество их выполнения и благоустройства территории.

Ожидается, что ФАП будет оснащен всем необходимым для оказания качественной помощи. Здесь будут работать теплые кабинеты, для маломобильных групп населения установлен пандус на входе. Здание уже подключено ко всем коммуникациям, закуплено необходимое медоборудование, инструменты, предметы ухода и мебель. Планируется, что открытие ФАП состоится в ближайшее время. Он будет обслуживать 310 жителей села Красная Слобода и пять человек из села Щербеть, которое расположено поблизости.

«Это то место, где можно проконсультироваться, получить первую медицинскую помощь и направление к врачу, сделать инъекцию», — поделился после осмотра участник партдесанта, член фракции «Единая Россия» в Совете Краснослободского сельского поселения Спасского района Александр Алиев.

Еще один объект здравоохранения строится в Нижнекамске — это детская поликлиника в микрорайоне 35А. Стройку посетил глава района Рамиль Муллин.

По его словам, поликлинику планируют открыть в конце 2024 года. Работы движутся по графику и в настоящее время завершены наполовину.

«Город очень ждет сдачу этого объекта. Сейчас стоит задача не менее важная — укомплектовать штат медиков», — отметил мэр Нижнекамска.

Новое медицинское учреждение рассчитано на 22 тысячи детей и 200 посещений в смену. Маленьких пациентов будут принимать все необходимые специалисты: хирург, инфекционист, педиатры, рентгенолог, логопед, лор и другие. Также откроются процедурные кабинеты, кабинет физиотерапии, УЗИ, массажа, детский центр здоровья, пункт выдачи молочного питания.

Депутаты побывали и в стационаре детской районной больницы, который преображается на глазах. В рамках капитального ремонта уже завершена работа по обновлению входной группы в стационар, сейчас рабочие реставрируют фасад здания. Параллельно в больницу поступает необходимое медицинское оборудование и мебель.