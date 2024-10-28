Партдесант оценил ремонт объектов и благоустройство в четырех районах Татарстана

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Участники партийного десанта приняли участие в осмотре объектов строительства и капремонта в сфере благоустройства. На этот раз проверка качества работ в рамках народной программы проводилась в Заинском, Альметьевском, Алексеевском и Черемшанском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Так, глава Заинского района Разиф Каримов оценил новый парк «Молодежный» в микрорайоне «Новый город», рядом с ледовым дворцом «Яшьлек». Название общественного пространства выбрано не случайно — оно расположено рядом с многоквартирными домами, в которых преимущественно живут семьи с детьми.

Работы проведены по национальному проекту «Жилье и городская среда» и благодаря победе Заинска в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов среди городов и исторических поселений.

«Мы рады появлению в нашем городе нового общественного пространства, которые было ориентировано под запросы юного поколения. Уже видим, как каждая из площадок пользуется популярностью, ежедневно здесь проводят время заинцы», — сказал Каримов.

В Альметьевске завершена реконструкция подземного перехода, расположенного возле кольца на улицах Ленина и Строителей. Посетили объект депутат Госсовета РТ Марат Галеев, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лилия Миннеханова, активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Капремонт проводился в два этапа. Рабочие заменили крышу, восстановили брусчатку, обновили внутреннюю отделку, освещение и покрыли ступени противоскользящим материалом. Проведен ремонт входной группы (с обеих сторон). В скором времени здесь также установят камеры видеонаблюдения.

Помимо подземного перехода участники партдесанта пообщались с альметьевцами и оценили благоустройство прилегающей территории.

«Благоустройство города и вопросы безопасности людей — безусловный приоритет в работе партии и важная часть нашей народной программы, сформированной по наказам жителей. Подземный переход возле кольца на Ленина — Строителей — один из самых востребованных среди жителей Альметьевска. Поэтому крайне важно, чтобы все работы были произведены максимально качественно», — отметил Марат Галеев.

В Алексеевском районе по программе «Наш двор» проведен ремонт 17 придомовых территорий. Некоторые из них, находящиеся в микрорайоне «Заводской», оценили депутаты городского Совета совместно с секретарями первичных отделений партии.

Проведенные работы позволили повысить комфорт и безопасность пространств для жителей окружающих домов. Здесь проведены ремонт дорожек, тротуаров, появились детские и спортплощадки, освещение, озеленение. Благоустройство организовано с учетом пожеланий жителей.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«Работы продвигаются в соответствии с графиком. Благодаря программе „Наш двор“ дворовая территория стала красивее, на ней обустроены удобные площадки, где дети могут играть, заниматься физкультурой. И теперь нашей главной задачей остается сохранять и беречь в красоте и чистоте наши объекты», — отметила секретарь первичного отделения партии «Микрорайон Фабричный» Валентина Увакина.

В Черемшанском районе отремонтировано свыше 7 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров. С качеством проведенных работ в селе Черемшан, организованных в рамках народной программы, ознакомились региональный координатор местного партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Черемшанского сельского поселения Фархат Муртазин, секретарь Черемшанского местного отделения, глава района Рамиль Айбатов, замглавы по строительству Муса Вильданов, исполнительный секретарь местного отделения Лилия Селезнева.

Ремонт организован в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Так, на улице Полевой подходит к концу укладка выравнивающего слоя. На площади 3 тысяч квадратных метров появилось новое асфальтовое покрытие, тротуар, новые дородные знаки. В южной части села, на улице Ларионова, на участке протяженностью более 1 км уложен новый асфальт.

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Объект проинспектировал Рамиль Айбатов. Он поручил усилить контроль за качеством выполняемых работ и соблюдением технологии.

«В этом году на дороги Черемшанского района потрачено около 800 миллионов рублей. В селе важна каждая дорога! Необходимо выполнять работу качественно и добросовестно, своевременно выявлять недостатки и оперативно устранять их. Нужно внимательно следить за качеством материалов и не допускать нарушений технологии производства работ», — сказал глава района.

По словам Мусы Вильданова, с начала 2024 года обновлено свыше 5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и 2 тысячи квадратных метров тротуаров. Работы развернулись на улицах Гагарина, Ларионова, Молодежной, Хади Такташа, Полевой и Технической.

«Все дороги были выбраны жителями района путем голосования на сайте администрации», — объяснил он.

Также партдесант осмотрел участок дороги по улице Молодежной. Эта улица давно нуждалась в ремонте, поэтому во время голосования была названа первой для проведения работ.